為撐黃色經濟圈，阮民安（Tommy）和二創音樂人晴天林，今日在尖沙嘴餐廳Aurora Fusion Restaurant做店長招呼食客，Tommy變身調酒師，用台灣鳳梨特製「民安水」；戴上黃色口罩的晴天林就化身壽司師傅整「晴天卷」，兩人都整得有板有眼。「劉公子」劉定成亦有特別到場支持。

Tommy表示今日可撐黃店，又可撐台灣果農，而自己不收分文。對於譚小環參演港台短劇《環顧日常》的其中一集被抽起，Tommy說：「我有留意，我自己都啱啱經歷咗一個事情，本身4月1日我要去一間中學表演，日前我同事突然間收到訊息，學校要即時停止同我呢個活動嘅合作，呢份memo係關於國安嘅memo，我覺得呢啲打壓越嚟越誇張。」他指已計劃年中或年底開騷。晴天林表示平時只煮公仔麵或者撐黃店醫肚，對於首次整壽司，他笑言算合格。問他有沒有酬勞？他說：「今日我做店長係冇底薪，但越多人叫晴天卷，我就有酬勞，所以我要留到今晚。」

提到二次創作歌曲，晴天林坦言感到很大壓力：「47個民主派被拉，我嘅壓力係更加大，因為我唔知道個界線係點，可能我唱一啲關於快啲放嗰47人，咁都可能係顛覆國家，又或者話你引起社會仇恨，所以要多啲時間去修飾，之前有首歌係鬧律政司，但我而家仲修飾緊，你知我哋嘅律政司幾惡㗎啦！」晴天林直言擔心以前的二創歌曲被翻舊賬：「怕㗎！《國安法》有機會係可以翻舊賬，係怕，但我又冇諗過下架，所以而家嘅創作要避重就輕。」

此外，劉公子透露晴天林會為他寫歌，用薰妮的歌《故鄉的雨》重新填詞，內容圍繞劉公子在這19個月，所走過的民主路，問他可會開金口？劉公子笑說：「梗係唔會啦，我冇咁嘅天份。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！