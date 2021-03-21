有份拍電影《狂舞派3》的小演員劉皓嵐（劉小華），今日13歲生日，他在社交網貼了昨日與父母穿上親子貓貓T恤切蛋糕過生日的相片，相中皓嵐開心笑到見牙不見眼。原來他昨日除了慶祝生日外，早前他與3位志同道合的中學朋友參加了「第7屆全港中學微電影創作大賽」，昨日公佈其作品《抗疫模式》獲高中組金獎，是他今年最鼓舞的生日禮物。

今日《蘋果》致電劉皓嵐的媽媽劉太，問到皓嵐今日正日生日如何慶祝？她說︰「佢而家大個仔啦，今日同朋友出街，我就同老公拍吓拖。其實噚日都同佢慶祝咗，佢同朋友參加微電影比賽攞到獎，噚日佢哋一齊睇網上公佈結果，知道獲獎好開心。」

13歲的劉皓嵐去年9月才升中一，問到為何參加高中組？劉太謂︰「佢另外3位朋友係高中生，今次佢哋4個學生自組參賽，唔係代表學校參加。」原來今次參賽是劉太鼓勵，她說︰「我建議佢哋去參加，仲幫佢哋打電話問清楚點樣可以參賽，而且皓嵐見到係游學修做比賽宣傳大使，所以佢哋好想參加。」談到今次參賽有否給予意見？劉太說︰「出口就有，出手就冇。其實我老公都係做呢方面工作，教佢哋點用啲攝影器材，教啲基礎嘢，佢哋後生仔學得好快。」

劉皓嵐今次與3位中學生朋友何煒華、戴凱亮、李偉雄，製作了一條5分鐘內的微電影《抗疫模式》，故事圍繞抗疫下學生們想去球場打波卻封了場，在家上課變成日常。而皓嵐負責演出、主唱歌曲及改詞的部份工作，而拍攝及剪接方面則由隊友負責。今次在比賽中，他們的微電影除了獲得高中組金獎，同時獲得最佳導演和最佳剪接，共3個獎，可謂後生可為。片中不乏《狂舞派3》取景的觀塘，如後巷壁畫場景，而皓嵐聯同2位隊友，在片中唱出改詞的rap歌，歌詞十分抵死生動。

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