鄭世豪今日在太子為新歌《當這個時候》宣傳，並舉行與fans的直播聚會，好友陳康琪（Odilia）亦有到場支持，而身在日本的吳業坤（坤哥）則透過Zoom接受訪問，他全程只顧整理頭髮，鄭世豪講到要感謝坤哥當年送了一首歌《仍堅持》給自己時，都忍不住說：「你搞完個頭未啫？」坤哥笑笑口說：「你講緊吖嘛！」鄭世豪問他何時才返香港？坤哥笑說：「你知唔知我秒秒鐘幾百萬上落？」

Odilia指在入行前已認識鄭世豪，兩人表示期待有合唱的機會，鄭世豪笑言要跟Odilia學跳舞。由於受武漢肺炎疫情影響，鄭世豪指已好耐沒有公開獻唱，故很期待開音樂會：「我想開音樂會好耐，我做歌手之後，已經等咗5年，仍然未達成呢個心願。」至於Odilia最近忙於上演技課程和拍攝健康運動片段：「因為疫情，我都肥咗啲，我人生未試過120磅，因為之前一直keep住110幾磅。」

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