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Netflix《養虎為患》Joe Exotic獄中設計gay味濃波鞋 鞋名暗寸Carole殺夫

51分鐘前
Joe Exotic在獄中設計一系列gay味甚濃的豹紋波鞋。

Netflix人氣紀錄片《養虎為患》（Tiger King）中的男同志前動物園主人Joe Exotic，因企圖謀殺大型貓科動物保護主義者Carole Baskin及虐待動物，被判監22年。Joe雖然正在踎監，但仍無阻他散發其獨特的時裝品味，在獄中推出自家設計波鞋。

《養虎為患》昨日一周年紀念，Joe Exotic與街頭服裝品牌Odaingerous合作，推出命名為「復仇系列」的波鞋系列，款式以Carole最愛的豹紋為主，gay味甚濃。而當中兩款稱為Dapper Don的波鞋和籃球鞋，更疑似是參照Carole失蹤老公Don Lewis的名字來命名，暗寸Carole謀殺親夫，以奪取其豐厚身家。波鞋最貴一款售價252美元（約1,965港元），Joe過往亦曾設計內衣及時裝系列，推出後隨即售罄。

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