美國奢侈珠寶品牌Tiffany & Co.珠寶設計師之一Elsa Peretti日前在西班牙家中與世長辭，終年80歲。Elsa Peretti被譽為是史上最重要珠寶設計師，她自1974年與Tiffany 展開長期合作關係，其首個在系列在推出當日售罄成為經典事迹，該系列主要用純銀為材料，一夜之間將純銀打入奢侈珠寶的巿場，從此Peretti就被認定為掀起「珠寶設計的革命」的先鋒。當中雕塑線條手鐲（Bone Cuff）、豆形設計(Bean Design)、瓶子設計(Bottle)、鏤空心形吊墜（Open Heart）、寶石幼鏈（Diamonds by the Yarn）是最有名的創作，而前者更是《神奇女俠1984》電影中，由Gal Gadot飾演的Diana Prince所戴的首飾， 其他物料和產品如瓷製、水晶及銀製家居產品亦偶有涉獵。在近半世紀的合作當中，其產品的年銷售額達整體的1成，可見其受歡迎程度。

Elsa Peretti的設計大膽、強而有力，另一方面其帶有流動、有機的線條切合女性的嬌柔，隨性低調而不做作的一面，代表着現代女性的獨立、自主、剛柔並濟的形象，這也是來自她自己的成長的經歷，她出生自意大利的顯赫世家，自小對時尚和設計有興趣，學成後隻身離家走到美國發展，先當上model ，然後很快就被引薦到Tiffany 。她將銀器在高級珠寶界重新定義，部分作品更成為倫敦大英博物館、紐約大都會藝術博物館、波士頓高級藝術博物館、休斯頓高級藝術博物館等永久館藏。Elsa Peretti 在Tiffany 有着標誌性的地位，利用銀器塑造品牌的獨特的形象，這近半世紀銀飾夢亦隨着Peretti的離世成為歷史。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！