現年34歲的朱智賢去年4月被《蘋果》踢爆跟人夫黎振燁在車廂「偷食蛋糕」，雖然事後舉行記者會認衰，但外界依然鬧爆，被無綫雪藏。在「雪櫃」待了近一年，朱智賢昨日終獲解凍，在將軍澳出席新劇記者會。她以一身清純白裙現身，影大合照時，最初雖然站在第一排，但只是靠邊站，不過到玩完遊戲再影大合照，朱智賢就獲安排站在主角李佳芯旁邊。而同樣有份演出該劇的黎振燁卻「被消失」，無綫安排絕對是厚此薄彼。

與謝東閔行山樂

「偷食蛋糕」的另一主角黎振燁及「安心事件」的黃心穎同樣復出無期，後者更盛傳將被無綫放棄解約，問到朱智賢會否覺得自己幸運獲放生，她受訪時說：「多謝公司畀機會，𠵱家只有一個目標就係工作，其他事我都唔干預，我會用行動證明畀大家睇。」提到劇中她與黎振燁都有份演出，會否擔心被觀眾及網民嫌棄及狙擊，朱智賢強調現在只能做好自己，很多事情不在她控制範圍之內，只要對得住自己已可以。至於有否與黎振燁聯絡，她只表示做人要向前看，過往的事不會再提，坦言經一事長一智。而稍後的工作，朱智賢透露仍待公司安排。

記者會上朱智賢整體表現有點緊張，她即場被度腰圍時竟發現只得22吋，朱智賢笑言應該不是真的：「我係好易肥嗰種人，不過近來係經常運動，所以係瘦咗少少。」朱智賢在受訪時說：「我會好努力喺工作方面重新出發，呢段時間我都唔想浪費，去咗讀營養學及建立行山興趣。由唔行得到𠵱家去挑戰，啱啱完成咗26公里嘅路程，由天黑行到天光，再行到天黑，行咗14個鐘，中間好想放棄，好好鍛煉身體同心靈。」朱智賢坦言是男友謝東閔鼓勵她行山。問到雪藏期男友是否經常陪伴及支持，朱智賢謂：「我哋不嬲都互相支持，有時仲成班人去行山。」

曹永廉被嘲口臭

同場的蕭正楠在劇中要跟曹永廉咀嘴，他笑謂：「接劇本時冇，如一早知有就推咗唔接。拍時好難受，因要忍笑同忍臭。」近日老婆黃翠如賦閒在家畫畫，有指跟高層余詠珊失勢有關，蕭正楠代老婆澄清：「佢好多工作喺香港，原本仲要去馬來西亞，但因個工作簽證未搞到，幾時去到要睇幾時開關。」