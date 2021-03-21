現年22歲「朱凌凌」吳偉豪憑陽光靚仔look，在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》成功彈起，去年被爆秘戀大十年的圈外女友Charlotte，兩人玩staycation令戀情曝光，惟這段姊弟戀疑不久後見光死，最近吳偉豪被爆飛甩Charlotte，暗撻《學是學非》「美人魚港姐」何泳芍，同樣用staycation媾女，而現年26歲的何泳芍比他大4年，似乎吳偉豪對「姊姊」好有興趣。

吳偉豪和何泳芍因合作《愛．回家》撻着，兩人同愛行山和水上運動，有共同興趣，青春迫人的何泳芍擁34D咪咪，曾在《3日2夜》半裸晒弗爆身材，消息指吳偉豪飛甩舊愛後，經常與何泳芍出雙入對，兩人約埋行山；吳偉豪帶愛犬同行，因為兩人分別與狗狗合照，貼相上社交網洩蜜，有指吳偉豪又成功約何泳芍staycation，兩人打得火熱。不過，吳偉豪回覆傳媒否認戀情，而何泳芍就沒回應。

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