34歲日本女星北川景子與42歲男歌手DAIGO結婚五年，她去年9月為老公誕下囡囡兩個月後，已極迅修身出關為電影落力宣傳，到近期又有新片《初戀》上畫之餘，4月亦推出TBS電視台連續劇《離婚活動》。北川雖然忙於湊B，但仍然夠能站穩藝能界一線地位，原來她有獨門開運秘方，令人氣有增無減。

北川景子於上月NTV電視台一個綜藝節目中，自爆有放鹽除惡運的癖好。北川表示如果在綜藝目上不能惹人發笑，就會在休息室放鹽，如果錄影工作不順利，又會用鹽浸浴。日本知名占卜師EveLourdes遙華就指，鹽能夠有效地淨化停滯不前的運氣。據悉，日本在很久以前，已經有在海中洗滌身心靈的行為，但由於不能經常走到海中，所以後來以鹽取代海水成為淨化工具。EveLourdes又指撒鹽後會有不可思議的舒服感，而且能夠令運氣變得更好，不過必須使用天然的粗鹽，食用的餐桌鹽並不會有效用。

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