原來《高山低谷》都已經是2014年的事。林奕匡走過高低，這幾年算是平穩過渡，最近染了一頭新髮色，新形象新曲風，唱片公司又和無綫「破冰」，林奕匡難得亮相大騷，「真係喎，入行第一次演出大型籌款活動！」

2008年由加拿大返港發展，不經不覺十多年，這位正宗ABC，早拿了香港身份證。「𠵱家當咗香港係家，有一種責任，反而我喺加拿大，唔知可以做咩呀！過往十幾年種下嘅根，呢度係我屋企。」

林奕匡笑說：「好多人都問我點樣移民，加拿大好定美國好！」點都好，有得揀，要他返回加拿大小鎮，他說：「溫哥華都OK，小鎮就好難返去……」多姿多彩，還是香港最好。

林奕匡早期有首歌叫《30歲前要完成的事》，今年35歲的他，40歲前想完成甚麼？「我希望有小朋友啦，會唔會置業呢？我未必會，其中一樣好希望可以開到個人紅館演唱會，上到嗰個台就會係最好嘅林奕匡！」

依然帶着ABC口音，來自小鎭的純真和儍勁，林奕匡還好未被污染。

撰文：文嘉龍

上年全球最多人失眠

計劃趕不上變化。去年是林奕匡出道十周年，說好的紀念演唱會，一場瘟疫將計劃打亂。林奕匡說：「機會冇咗就係冇！」新歌《時間的囚犯》有點沉重，也是他首次主導構思題材，「大個仔啦，入行十年作咗咁多歌，今次心裏面某啲嘢要拎出嚟，唔係純粹情歌勵志歌。呢一年自己面對過一啲痛苦，或者見到某啲現象，好多人失眠！」

唱過不少正能量歌如《有淚多好》、《生之頌》，樂觀如林奕匡，也得面對世界的殘酷，「一個疫情殺埋嚟，將計劃推返晒，我相信上年係全球最多人失眠、最多人焦慮同迷茫嘅時候。我雖然係一個好樂觀嘅人，上年都會覺得，死啦，無論自己健康、工作，疫情唔知幾時完，有啲計劃又唔知推到幾時，fans話十年演唱會，冇啦！有時你要識放低，有啲嘢冇咪冇囉，唔好睇得太重，太代入就唔識得鑽返出嚟呀！」

切膚之痛，是他去年7月和朋友出海，落船時失足發生意外，右手甩骹要打石膏，「自己低B啦，有一個小意外，搞到隻手甩骹。諗住趁呢段時間寫多啲歌，原來痛苦到晚晚瞓唔到覺，要長期食止痛藥，四個鐘頭啲藥一散就會彈起身痛醒，我就算更有意志都會覺得無助，好辛苦！」

通常在痛苦之中，過往悽酸經歴都會湧上心頭，林奕匡回想：「面對時間嘅焦慮，大家都話唔好錯過機會，但係會造成好多人有心理壓力，讀書成唔成功，搵唔搵到伴侶，搵唔搵到份工，幾時結婚幾時生仔，人生有好多指標……我都曾經有過呢個過程，30歲喇，冇工作冇事業冇錢冇計劃，正常呢個階段要搵到工作要搏殺，我乜都冇，壓迫感係好有anxiety（焦慮），嗰時成日瞓唔到覺。」那是《高山低谷》成名前的事。

身在加拿大已經退休的父母，因為疫情更令林奕匡牽掛，「我知佢哋冇乜出街，佢哋都係高風險人士，媽媽有糖尿病，爸爸之前又有一啲身體毛病，所以我都千叮萬囑叫佢哋盡量唔好去多人地方，一定要戴口罩，尤其最初你戴口罩，啲人會望實你，覺得你奇怪，𠵱家你唔戴先覺得你奇怪啫，最初未有呢個意識。」

𠵱家香港係我屋企

林奕匡出生於加拿大的Nanaimo，九歲搬到人口只有八千的Qualicum Beach，中學年代是高材生，以獎學金考入名牌大學UBC，修讀細胞生物學畢業。他說，如果仍在加拿大，他可能會跟着胞兄行一條醫學研究的路。

與林奕匡幾乎同一個餅印的哥哥，從事醫學研究，有份研製武漢肺炎測試劑，「佢𠵱家喺美國華盛頓做醫學研究，佢唔畀我講咁多佢嘅嘢！我好欣賞佢，佢好叻，佢做嘅嘢好偉大。佢鍾意唱歌，我又鍾意音樂，但佢冇踏出呢步。啲人問如果我唔做歌手會做咩，如果我可以work under佢，我覺得好有意義！我讀嗰科唔算冷門，細胞生物學都係讀醫學嘅前奏，一山還有一山高，我入大學時考得好好攞最高獎學金，跟住兩年之後獎學金冇晒之餘，四科有三科肥佬，對我好大打擊！」

2007年林奕匡代表溫哥華，回港參加TVB全球華人新秀歌唱大賽。那時候，本已獲得一家本地唱片公司合約，最後只落得一句「唔好意思」，「我同佢哋講，畀我讀埋個sem（學期），讀埋degree先返嚟一心一意做。2008年讀完趕返嚟，仲記得嗰時畢業相都冇影到，佢哋話『唔好意思，我哋有新plan』，開頭我都嬲嬲哋，可能一個喺加拿大小鎮成長嘅人，唔識得social，有好多人際關係唔識，邊有咁簡單呢個世界，呢個係一個好好嘅教訓囉！」

一直活在簡單寧靜的加拿大小鎮男生，終於領略香港娛樂圈的複雜。到了2009年才有新機會簽約Sony唱片公司，總算圓了多年音樂夢。「基本上我一放學就返餐館（父母經營），餐館做完嘢返屋企，返到屋企就練吹saxophone，跟住10點半瞓覺，聽朝6點半起身返學，lunch time同放學都喺band房，我同音樂分唔開。好搞笑，我中學啲friend個個都話一定要做音樂，結果全部做咗banker、律師，做Microsoft嘅programmer，反而我做咗音樂！」

四年前，林奕匡拿到香港身份證。香港和加拿大，他說，香港是他屋企，「我覺得兩個地方都有好處，好多人喺香港住得辛苦，我明白，始終物價指數高，租又貴，各有各pros and cons（利弊）啦！我自己對香港有一個情懷，因為咁多年都係睇呢邊嘅電視劇，聽呢邊嘅電台。我記得1月1號同啲friend去慶祝，我真係會拎個收音機聽《叱咤》直播！我聽開廣東歌，我對呢個地方既陌生又好似好熟悉，好想闖下。將來退休，係咪會返加拿大？most likely，但係暫時嚟講，呢度係我屋企囉！」

我肯定愛佢多過以前

《高山低谷》是林奕匡事業的分水嶺，初來港時要住在屯門唐樓的經歷，林奕匡回看覺得感恩，只是身在加拿大的父母比他更留意香港樂壇消息，當時想騙兩老發展如意，也是瞞不了。「某程度上係天賜一個考驗令到我成長，而我係grateful（感激）有呢件事！呃唔到父母，佢哋跟得香港好貼，成日聽香港嘅電台，所以呃唔到佢哋，去到咁上下差，我有少少唔想面對，當你連100蚊都撳唔到咪知道冇晒錢囉，嗰一刻冇辦法，向屋企人求救，我平時都係嗰啲報喜不報憂嘅人！」

陪自己走過高山低谷，還有太太李靄璣（Rikko）的不離不棄。兩人相識於溫哥華的DJ訓練班，2007年開始拍拖，然後雙雙回港發展，李靄璣更比林奕匡早一步加入娛樂圈，在無綫擔任《體育世界》主持和財經主播。早期林奕匡經歷低潮，李靄璣曾作最壞打算雙雙回加國，為此轉做文職儲經驗，「Touch wood我喺香港音樂事業唔成功，佢要跟我返去加拿大，佢resume唔可以寫住過往五年工作經驗係artist，點搵工啫，所以佢鋪定後路，in case最壞打算，不如喺香港搵返文職做，resume唔會空白咗咁耐。《高山低谷》之後，其實我知佢始終都係鍾意幕前，我同佢講，你做返幕前又得，你唔做又得，唔緊要，我照顧你。」去年尾，李靄璣簽了邵氏再出發。

兩人由加拿大到香港，拍拖至今13年多，結婚亦3年，林奕匡說，將感情保持新鮮感也是學問，「𠵱家未必會係超級熱戀，但我肯定愛佢多過以前。如果你真心想同呢個人一生一世，你做乜要同佢計呢，𠵱家遇到有乜問題，因為係你，我可以當冇事，因為我愛你，我係咁囉，以前我絕對唔識咁做！」

說到為太太做過最浪漫的一件事，就是在澳門大三巴求婚的一幕，「澳門大三巴成條樓梯，突然間我話想抱起佢上去，佢覺得好sweet，雖然去到一半我已經喘晒氣冇力，嗰時係弱雞啲嘅，我當時話如果我要求婚，我就要去返嗰度做返同一樣嘢，抱到上頂，我喺上面已經佈咗天羅地網，仲有人跟住我哋拍晒成個過程，嗰次真係好surprised！」至於生小朋友，林奕匡說，「過往呢年零開始我諗通咗一啲嘢，唔一定要囉，其實adopt（收養）都得㗎，當然我哋希望係想生嘅，睇緣份啦！」

加拿大適合小朋友成長好多？「我覺得兩邊都要適應同感受，齋外國長大嘅小朋友就會缺乏咗香港一啲環境磨練，因為呢度有一種好tough好多鬥爭，你唔可以慢人一步。外國就係chill到呢，你十歲都唔使旨意見到有個ABC嘅market，甚至足球比賽冇輸贏㗎，唔應該話畀小朋友聽係有輸同贏，會唔會誇咗少少？所以我哋生活上都要諗埋呢樣嘢，到時會唔會兩邊走？我哋屋企人都喺嗰邊。」有後路，最緊要！

【後記】咫尺

上月26日是元宵節，原來那天也是林奕匡和老婆拍拖十三年半的紀念日，當日林奕匡要舉行網上音樂會未能與太太慶祝。他說：「唔好諗住老夫老妻就咩都唔做！」

不過有時候做咗，對方又未必係咁諗！話說林奕匡人生第一首為老婆，即當時女朋友寫的歌，是2014年的《咫尺》，「聽完隻碟，佢話隻隻都好聽，係呢隻麻麻哋，嗰首就係我寫畀佢嗰隻《咫尺》！」這時，林奕匡即場清唱了兩句，「天空領域與赤地，靠雪霜飄降道距離」，他自嘲：「可能我嗰時未必唱得咁冧，佢話爭啲喎呢隻歌！」

可能當時李靄璣也未必係心嗰句呢！