曾演出人氣韓劇《大力女子都奉順》的27歲男星志洙，月初被爆校園暴力及性暴力的醜聞，事後志洙公開親筆手寫道歉信，承認校園暴力，不過就否認曾逼男同學自慰及對他們進行性暴力。醜聞令志洙形象破產，被主演劇《月升之江》飛走，之後又被爆疑似「性騷擾」《月升之江》女主角金所炫。韓國節目《實話探查隊》於昨日播出一集中，就採訪當年曾被志洙欺凌的受害人，他們於節目中形容志洙如暴君般獨裁。

受害者節目爆料

節目中，受害人A某表示，他曾被要求買麵包、買牛奶等食物，但志洙從來沒有出過錢，長期被搶走錢的他苦不堪言，表示：「志洙所做的校園暴力行為都很惡劣，當時他又生得高，已經超過1.8米，在我們班上就是王。」

受害人B某形容志洙是「暴君」，指曾被對方掟番茄及遭志洙暴力對待：「志洙用腳踹我的屁股、大腿，還有打頭、掌摑、用拳頭打我的胸口等。」志洙還會安排「任務」要他完成，例如必須在上課時趁老師不注意時跳舞或唱歌，如果做得不好就會被打。

疑性騷擾同學

另外，自稱是志洙小學同學的C某表示，小學去修學旅行時，同一個宿舍朋友見到志洙對別人進行性暴力，表示：「大家都擔心會成為下一個目標，因而就假裝不知道。」志洙的小學同學D某就表示，一開始只是單純的性騷擾和語言暴力，但之後越來越嚴重，變成用袋套在臉上，要求男生自慰，又表示曾於上課時間見到志洙自慰。

網民質疑老師失職

對於志洙涉性暴力一事，有爆料者表示「看過」，但亦有人出面為志洙護航，指最初的爆料者才是霸凌別人的人，而志洙方面就在聲明中否認性暴力。另外，有網民質疑學校老師亦有責任，而節目走訪校園時，有相關人士表示，當年的教學風氣無法體罰，反而是老師容易被學生控訴。

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