黃靜茵多次陷整容疑雲。
韓劇《她很漂亮》的36歲女星黃靜茵去年9月驚爆與結婚4年的鋼鐵企業家CEO老公李英敦離婚，令外界大表震驚。黃靜茵去年拍畢《他就是那傢伙》後就未有接拍新作，當中她不時更新IG，上載生活照，讓fans知道她的近況。
網民反應熱烈
而黃靜茵出道以來多次陷入整容疑雲，去年她出演《雙甲路邊攤》時就被網民質疑變臉，又指認不出她的樣貌，更有網民留言指她撞樣Angelababy。雖然曾經被質疑整容，但黃靜茵就懶理批評，昨日上載多張舊相，當中包括讀小學時的照片，以及穿上韓服、校服等照片。當時年紀輕輕的黃靜茵眼睛比現在細小一點，照片中她看着鏡頭展示燦爛的笑容，五官看起來仍能夠認出黃靜茵來。而網民都反應熱烈，留言大讚她細個時十分可愛，又指她的樣貌與現在一模一樣，但亦有網民覺得她的樣貌變化很大。
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