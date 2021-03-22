香港影視娛樂博覽上星期在線上舉行，多間電影公司推出不少新戲，當中古天樂旗下的天下一，就大力宣傳新作《尋秦記》並首次曝光預告片，片中可見古代林峯與現代古仔同場。除了兩人主演外，還有不少劇集版《尋秦記》的班底，包括宣萱、郭羨妮等演出，令影迷十分期待。

今日古仔在其微博分享了有關《尋秦記》預告片，為何於3月才正式公佈，他解釋是有一個很重要的原因，他寫道︰「這是我向3月15日生辰的黃易老師致敬。」原來3月15日這天正是《尋秦記》作者、武俠小說家黃易的生忌，他除了著作《尋秦記》外，還有《大唐雙龍傳》和《覆雨翻雲》等作品，可是他於2017年4月因中風離世，終年65歲。

提到已故的黃易老師，對古仔的演藝事業影響深遠，古仔寫道︰「黃易老師對我的演藝事業有着極大的影響力，沒有擔任演出項少龍這角色，相信我所走的路一定大有不同。」可惜電影版的《尋秦記》，由籌備到製作完成至今年才推出上映，而黃易老師已沒有機會看到，古仔感觸的說︰「每次想起他未能親眼看到電影版上映，心裏總是覺得遺憾，我只能夠盡全力做到最好，希望向黃易老師有所交待。」

原名黃祖強的黃易，是香港知名玄幻武俠小說家，畢業於中大藝術系，曾任香港藝術館助理館長達10年。他曾立志成為畫家，讀小學時又喜愛看武俠小說，尤其作家金庸、古龍、司馬翎等作品。他曾以首部武俠小說《破碎虛空》向《武俠世界》雜誌投稿獲刊載，自此展開了他的寫作生涯。初期他拿着作品向出版社求刊處處碰壁，及後獲出版社編輯建議創作科幻小說，他便寫了首部科幻作品《月魔》。往後他創作了《尋秦記》、《大唐雙龍傳》、《覆雨翻雲》、《烏金血劍》，大台先後改編拍成電視劇，當中《尋奏記》首創了「穿越」的概念，而《尋秦記》及《大唐雙龍傳》先後被遊戲公司看中，改編成電腦遊戲。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！