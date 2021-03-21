在大時代的漩渦中，面對生活各方面都是滿目瘡痍，活在其中偶爾會覺得失去希望或方向，創作在這個時候就變成是一種治療，好讓人在不安之中梳理感覺和情緒。時裝界有自己的世界觀，但不少時裝設計師都願意抽身，轉換角度看世界，他們在亂世下遇上文字，以文學作為創作上的啟發，於是得到更立體和不同面向的創作。

Fendi JW Anderson精句摘錄

Fendi設計師Kim Jones小時候住在Virginia Woolf倫敦的故居附近，經常跑到幾位Bloomsbury Group的文壇巨匠同住的Charleston Farmhouse寫生，而被其文學氣息所感染，這段兒時記憶成為Fendi春夏2021高訂系列的藍本， Kim Jones藉着這個系列分享影響他至深和最喜愛的名著《Orlando》，內裏雌雄同體的概念、故事內容、文學元素統統反映於設計上，例如有金屬製的書本形clutch、刻在貝母盒子和皮靴上的文句摘錄，更將Charleston Farmhouse裏的壁畫成為晚裝上的刺繡圖案。

英國設計師JW Anderson就以愛爾蘭作家王爾德（Oscar Wilde）為靈感，王爾德一生悲慘卻傳奇，作品觀點新穎又幽默，亦為時裝撰稿而寫過：「時裝是一種讓人無法忍受的醜陋，所以我們需要每六個月轉換一次。」字裏行間似乎非常討厭時裝，不過他出名是一名姿整男，在他心目中，藝術凌駕一切，「生命之妙源於藝術」的一席話亦成為JW Anderson春夏2021系列的靈感，服裝印有Oscar Wilde的簽名和金句，以嬉笑怒罵的手法去勉勵人們要打破局限，追尋自己的路。

村上春樹隈研吾閱讀福利

Uniqlo一向是創作界別一幅巨型的帆布，旗下的UT與日本著名小說家村上春樹合作，以大師在日本主持的音樂電台節目《Murakami Radio》為主題，帶領所有村上迷進入迷人的文學殿堂，推出一系列T恤，將著名的《挪威的森林》、《1973年的彈珠玩具》、《舞舞舞》、《人造衞星情人》、《海邊的卡夫卡》、《1Q84》等作品以圖案設計呈現在T恤上。

另一位來自日本的著名建築師隈研吾，贏得丹麥舉行的翻新安徒生紀念館建築設計比賽，其建築設計概念與安徒生作品《打火匣》裏的空間觀念十分相近，以綠色植物包圍整個空間，當中有三分之二是地下館，充滿了魔幻奇異的感覺，置身其中就有如重讀一次安徒生的故事一樣。

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