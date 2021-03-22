大陸女星楊冪昨日在微博貼相挑戰「漫畫腰」，模仿漫畫女孩的高難度動作，身穿性露臍裝的她，將大腿放在椅子上，而上半身則趴在地上，身體幾乎折成垂直的「Z」字形狀，楊冪還擺出V字手勢大晒纖細蛇腰，留言：「舉手參與漫畫腰挑戰。」

雖然有網民大讚「絕世身材」、「真的好辣」，但亦有網民狠批「真是夠了，整天給女生製造身材焦慮」、「女明星不搞這種無意義的身材挑戰會死嗎」、「別再助長畸形審美了」，由於事件引發了各界人士對動作和身材的抨擊，上了微博熱搜，今日楊冪刪除了這篇帖文，更發文道歉平息風波。

楊冪解釋：「最近在網上看到一個有難度的拉伸動作挑戰，一時新奇挑戰並發了照片。今天得知做這個動作如果沒有專業老師指導，有可能會對身體有害。非常非常抱歉，由於我考慮不周，造成了大家的誤解，希望大家在安全範圍內嘗試健康的健身、拉伸動作，希望大家都能身體健康，我以後一定會更加謹慎，再次抱歉。 」

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