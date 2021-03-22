在大時代的漩渦之中，面對生活各方面的滿目瘡痍，活在其中偶會覺得失去希望或方向，創作在這個時候就變成是一種治療，好讓人在不安之中梳理感覺和情緒，雖然時裝界有自己的世界觀，但不少時裝設計師都願意抽身，轉換角度看世界，他們在亂世下遇上了文字，以文學作為創作上的啟發，於是得到一些更立體和不同面向的創作，如日本建築師隅研吾建造的安徒生博物館、JW Anderson以Oscar Wilde啟發的服飾系列，還有Uniqlo 的村上春樹聯名系列，Chanel 與文學更加是不可分割，請來品牌大使開文學研討會，更成立文化基金，出錢又出力。

文學能擴闊思想空間，將時裝帶到去更自由和不切實際的國度，賦予人發夢的機會，在殘酷的現實之中得以暫時解脫，回到想像中的美好。

立體的夢

安徒生的童話故事《拇指姑娘》、《賣火柴的女孩》、《醜小鴨》和《國王的新衣》是世界國地兒童耳熟能詳的童話故事，影響力無遠弗屆，就連著名日本建築師隈研吾也希望將這些故事化為實體。他和團隊花了3年時間改造丹麥的安徒生紀念館，以《打火匣》為藍本，裏面的空間以綠色植物包圍，當中有3分之2是地下館，充滿了魔幻奇異的感覺，置身其中就有如重讀一次安徒生的故事一樣。

JW Anderson x Oscar Wilde

愛爾蘭作家被認為是被時裝界引用得最多的文豪。他一生悲慘，作品觀點新穎又幽默，他曾為時裝撰稿而寫過：「時裝是一種讓人無法忍受的醜陋，所以我們需要每六個月轉換一次。」字裏行間似乎非常討厭時裝，不過他出名姿整的金句男，曾以「我沒什麼可以申報，除了我的才華。」而沾沾自喜，他自大，但詼諧的個性容易讓人受落。在他心目中，藝術凌駕於一切，「生命之妙源於藝術」的一席話亦成為JW Anderson春夏2021系列的歷感，衣服上印有其金句和簽名，以嬉笑怒罵的手法勉勵人們要打破局限，追尋自己的路。

村上春樹 x Uniqlo

Uniqlo一向是創作界中的一幅巨型帆布，旗下的UT與日本文學大師、著名小說家村上春樹合作，以大師在日本主持的音樂電台節目《Murakami Radio》為主題，帶領所有村上迷進入他的文學殿堂，推出名為「Haruki Murakami / 村上RADIO UT」系列。將著名的《挪威的森林》、《1973 年的彈珠玩具》、《舞舞舞》、《人造衛星情人》、《海邊的卡夫卡》、《1Q84》等作品以圖案設計呈現在T恤上，更將村上春樹喜歡的貓、鳥、唱片等元素做成胸針與貼紙等周邊商品。

Chanel 與文學

Gabrielle Chanel當然是偉大的時尚女性icon，而她的成就和學問，不少也是從書本得來。自小無依的Chanel，書本是她重要的知識來源，書中裏她學懂很多人生哲理，建立自己獨立的思考，透過文字，讓她可以暫時逃離現實，而她身邊盡是知名的作家：Colette、Paul Morand、Jean Cocteau、Raymond Radiguet，她們的對話交流每每是字字珠璣，她本人的說話也是鏗鏘有力，除了時裝，文學也是她對外的溝通橋樑，品牌將其對文學的熱愛延續，找來新任品牌大使Charlotte Casiraghi、作家Sarah Chiche 和藝術史學家Fanny Arama 對談，舉辦《Rendez-vous littéraire rue Cambon》（康朋街的文學聚會）的活動，希望在疫症期間以文學交流重啟人與人之間的互動。

Kim Jones x Bloomsbury

Kim Jones小時後住在Virginia Woolf 的故居附近，經常跑到幾位Bloomsbury group的文壇巨匠同住的Charleston Farmhouse寫生，而被周邊的文學氣息所感染，這段兒時記憶成為Fendi春夏2021的高訂系列的藍本， Kim Jones 藉着這個系列分享影響他至深和最喜愛的名著《Orlando》，裏面雌雄同體的概念、故事內容、文學元素統統反映於設計上，例如有金屬製的書本形clutch、刻在貝母盒子和皮靴上的文句摘錄，西裝與晚裝拼湊的禮服裙、男模演繹繡花裙等，更將Charleston Farmhouse裏的壁畫製成晚裝上的刺繡圖案。

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