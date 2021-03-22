23歲美國女星Bella Thorne上周末接受意大利歌手男友Benjamin Mascolo求婚，兩人拍拖兩年，男方在社交網站貼上兩人多張煙韌合照，並透露驚喜求婚的經過。

Benjamin在IG上載與Bella的合照及短片宣佈喜訊，戴着巨型鑽戒的Bella還開心到伸脷，之後兩人又情不自禁咀嘴放閃。Benjamin在限時動態留言表示：「我寫了一封情書在我們電影的劇本後面，在最後一場戲，她當時正在與導演看着螢幕...驚喜。」他又公開求婚後的片段，向未婚妻表示會在意大利和美國兩地慶祝，而Bella亦在IG大晒婚戒。據悉，Bella與饒舌歌手前男友Mod Sun分手後，於2019年與Benjamin撻着，她於同年7月曾出櫃承認是泛性戀者。

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