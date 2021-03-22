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add名人時尚丨 Lady Gaga時尚拍擋Brandon Maxwell驚喜加盟Walmart Maison Margiela出麵包拖

35分鐘前

創意無極限，設計師踩過界向多方面發展不是甚麼新鮮事，Brandon Maxwell近日就宣佈加盟全球最大零售商沃爾瑪（Walmart），擔任旗下品牌Free Assembly和Scoop的創意總監，卻令人又驚又喜。

沃爾瑪主要售買日常用品，雖然也有化妝品和衣服出售，但始終和高級時尚一詞扯不上關係，相反，Brandon Maxwell曾為Lady Gaga訂製Met Gala禮服，美國第一夫人吉爾（Jill Biden）亦多次以其設計現身，是美國近年最炙手可熱的設計師之一。今次Brandon Maxwell成為Walmart Free Assembly & Scoop創意總監，主要管理兩個品牌的服裝和飾物產品，不但會親自管理設計、物料採購的生產等過程，還會參與市場營銷策略的決策。Brandon Maxwell亦表示自己從小到大都是Walmart的顧客，加上他認為人人都有扮靚的權利，希望加盟後可以讓大眾以合理的價錢購入好看和品質好的設計。

另一邊廂，講創意就不能不提到愛沙尼亞饒舌歌手Tommy Cash。繼和adidas合作打造「世界最長」Superstar聯名鞋款後，今次改為和Maison Margiela推出聯乘系列，當中的麵包拖鞋更在社交平台上引起極大話題。

Tommy Cash x Maison Margiela系列只有4款產品，一件黑白衛衣、黑色T-Shirt、一對拖鞋和一包公仔麵。麵包拖鞋的原型誕生自2019年Tommy Cash和Rick Owens合作的藝術展覽，現在Maison Margiela將此藝術品變成可穿的產品，用上大量棉花夠puffy，印上聯乘Logo，賣€95（約港幣$950），以Maison Margiela的產品來說不算貴，但抵不抵買就見仁見智。至於一齊推出的公仔麵，有齊營養成分標籤，照道理可以食用，但品牌在包裝寫明：「這是一件收藏品，不是用來食的，要食的請自己承擔風險」，趣味滿fun。

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