韓國女團Brave Girls早於2011年出道，先後經歷多次成員變遷，一直沒有爆紅的她們，近期憑舊歌《Rollin’》「鹹魚翻身」，成為現時韓國最多人討論的女團之一，連帶組合的前成員都成為網民關注的對象，當中33歲的前隊長、男星申河均的外姪女恩英，就被爆即將做人妻。

原定去年嫁人

根據韓媒報道，恩英將於5月結婚，而她原定去年嫁人，但受武漢肺炎疫情影響，延期至今年5月29日舉行婚禮。她雖然已於2016年退出Brave Girls，但依舊有跟舊隊友聯絡，而且有親自告知隊友其結婚消息。

隊友出席婚禮

恩英早前於IG公開婚照，透露去年已拍攝完婚照，現時婚禮不能再拖延下去了，而Brave Girls的舊成員亦表示會參加婚禮。於網上公開的婚照中，見到恩英穿上deep V婚紗谷胸晒身材。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！