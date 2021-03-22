早前遭稅務局票控11項蓄意意圖逃稅罪的寇鴻萍，雖然案司未了，案件排期至6月15日開審，但似乎無影響她的心情，她今日貼出昨日為其母親慶祝84歲生日的照片，蛋糕更由寇鴻萍的細女唐貝欣親手製作。

寇鴻萍站在雙親身後拍照留念，她簡單留言祝賀母親：「母親大人84歲生日快樂，身體健康，壽比南山。」而寇母面前的2個芝士蛋糕，原來由唐貝欣手作，唐貝欣與胞姊唐貝詩都有上門為婆婆慶祝。儘管這場生日會只是普通的家庭聚會式，但看得出寇母相當開心，另有人到寇鴻萍的post中留言送上祝福。

近日全城關注的2019冠狀病毒病疫苗接種計劃，政府於上星期將優先組別擴展至30至59歲人士，而剛好踩界、現年59歲的寇鴻萍前日在IG透露自己接受疫曲注射，還公開自己打的是國產貨科興，寇鴻萍打完針後與家人慶祝生日，同晚再與細女去戲院睇戲，看來她真的對疫苗很有信心。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！