集合西方喪屍、驅魔元素的古裝新劇《朝鮮驅魔師》將於今晚首播，由於劇集從預告開始已受到關注，所以劇組亦不容有失，今日再公開了甘宇成、張東潤、朴成勳等主演的新劇照谷劇，張東潤及朴成勳亦亮相電台節目宣傳，至於香港劇迷可透過「黃Viu煲劇平台」煲劇。

劇照可見童星文佑鎮滿面鮮血、一臉驚慌的樣子，飾演朝鮮第三代王太宗李芳遠的甘宇成，就持刀指向徐英姬，氣氛緊張。另一相中亦見張東潤飾演的忠寧大君被變成喪屍的女人勒住脖子，似乎一開始就陷入危險。

喪屍設定升級

《朝鮮驅魔師》講述利用人類慾望、吞噬朝鮮的「惡靈」，和為了保護百姓而與之對抗的「人類」之間浴血奮戰的故事，但劇集有別於一般喪屍題材，劇中「惡靈」會因應人類的慾望，透過附身、吸血、蠱惑等不同方式媚惑人心，而且入水能游出水能跳，還有說話的能力，堪稱史上最高智慧喪屍。此前預告已見有西方傳教士用十字架驅邪、活屍驚現尖牙等情節，設定與吸血鬼不謀而合，更令人好奇朝鮮惡靈的起源。

女裝靚過女人

現年28歲的張東潤前年憑《綠豆傳》上位，他在該劇中穿上女裝更被讚「靚過女人」，而他在《朝鮮驅魔師》中就飾演英氣十足的忠寧大君李祹，即地位崇高的世宗大王。張東潤之前受訪時自誇體能好，亦是劇中較聰明的一角，引起爆笑。

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