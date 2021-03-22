TVB「狂野空姐」廖慧儀去年跟圈外男友Sam感情出問題，被指因大台藝人孔德賢介入感情，因而狠飛阿Sam。未料到受情傷的阿Sam於去年12月選擇走上不歸路跳樓身亡。廖慧儀事後沒慰問同一屋簷下的舊愛家人，反而質問阿Sam胞妹為何向傳媒「公開遺言係Sam嘅意願？」處事態度令人譁然，引發網民狙擊她跟孔德賢的地下情外，TVB更叫停她所有幕前工作。

有指廖慧儀原本有望獲大台放生安排復工，最終未能如去年跟人夫黎振燁偷食蛋糕的朱智賢好彩，有指她復工遙遙無期。廖慧儀惟有另謀出路，她日前於IG分享做出各種高難度瑜伽動作片段，昨晚再分享一張雙手撐地凌空擘腿相，原來是為自己的瑜伽班做生招牌宣傳，轉職為瑜伽導師的她帖文「Hello﹗This is Jessica﹗我主要教地面瑜伽，歡迎初學者跟我上課。」更詳細列出逢星期一至六的上課時間表，及每課堂收費，由小組上堂每人每小時收費180元至私人授課每小時800至1000元。

廖慧儀更提供繳交學費方法，表明收到錢便確認課堂，似乎非常等錢使，反而被指跟廖慧儀轉玩地下情的孔德賢則安然無恙，幕前工作繼續，閒時便去郊外行山騷肌肉。

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