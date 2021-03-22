憑英國劇集《嗜血嬌娃》（Killing Eve）獲得為首位金球獎亞裔視后殊榮的韓裔女星吳珊卓（Sandra Oh）前日驚喜現身美國匹茲堡的「停止亞裔仇恨」遊行抗議活動，還即場演講要求所有亞裔美國人聯手抗敵。

美國喬治亞州亞特蘭日前發生按摩院槍擊案，造成六名亞裔女子死亡，當中包括一名韓裔女子。吳珊卓前日在遊行中，對着約250人演講：「匹茲堡，我很高興和驕傲與你們一起，感謝主辦單位給我們站在一起和感受大家的機會。這是我們第一次能夠為自己的恐懼和憤怒發聲，我很感謝願意聆聽的所有人。」吳珊卓又指：「我知道很多在我們社區的人都感到害怕，但我明白只有一個方法可以穿過恐懼，就是向我們的社區伸出援助之手。我會挑戰現場所有人，如果你看到有事發生，你會幫助我嗎？如果你看到我們的兄弟姊妹需要幫助，你會幫助他們嗎？作為一個亞裔美國人，我們只需要伸出我們的手，說着『幫我』和『有我在』。」吳珊卓還表示以亞洲人為榮，而且屬於美國，希望為大家發聲。吳珊卓演出的劇集《醫人當自強》（Grey’s Anatomy）女主角Ellen Pompeo亦有轉載演講片段以表支持。

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