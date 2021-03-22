33歲泰國女星Sirilapas Kongtrakarn，近日在Facebook發文控訴，表示日前在一間餐廳如廁時遭到尾隨偷拍，結果偷拍色狼竟然是一名當地警員，她隨即報案已經近兩星期卻沒有下文，只好透過社交網發文來提醒大家注意。事件曝光後警方才表示，已經進行調查，涉嫌偷拍的男子確實是一名警察。

曾參加2003泰國小姐的Sirilapas Kongtrakarn，出道以來形象火辣，不時在IG及Facebook公開性感靚相。據泰國傳媒廣泛報道，Sirilapas透露是在3月6日深夜11時30分左右於一間餐廳附近如廁，當時她已感覺有人尾隨，當進入廁所後，聽到有人跟着入女廁的聲音，但卻沒有傳來其他廁間的關門聲，於是她開啟手機錄影並追出察看情況，結果竟然見到一名警察，之後這名警察登上疑似警方的車輛逃離現場。Sirilapas Kongtrakarn隔天到警局報案，但到3月20日仍沒有任何跟進消息，她圖文並茂公開事件，狠批警察跟獨行女子進入廁所是件可怕的事情，結果自己報案竟沒有下文，好像事情就要這樣被抹去一樣：「我還要等多久？為甚麼我們連基本的安全都不能擁有？」她表示，如果不是自己有警覺，恐怕發生的事情難以想像，並說：「保護民眾不是警察的工作嗎？」事件揭發後，曼谷京畿警察署副署長才出面解釋，聲稱確認了涉嫌偷拍者的身份，確實是一名警察，但對方並不承認有偷拍，目前已經扣押他的手機進行搜證，如果真的發現有偷拍的情況，會立即對其追究相關責任。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！