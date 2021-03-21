玄彬紅遍亞洲，當中港迷已先後多次以行動來力撐偶像。
由韓國型男玄彬及孫藝珍主演的人氣韓劇《愛的迫降》前年12月開播，去年在開播一周年之際，香港fans在尖沙嘴九龍公園近清真寺對出的巴士站大型廣告燈箱落廣告賀開播一周年，當時IG賬戶「beanhandhk」公開多張新相表示已在尖沙嘴落廣告力撐《愛的迫降》。
連續3日開工
而港迷「愛彬」程度有增無減，得知玄彬近日要專注拍攝新片《秘密任務2》，「beanhandhk」再度齊集本地一眾fans，為玄彬送上咖啡車。當中該名fans就在IG公開多張咖啡車的照片，據了解今次港迷非常有心思，特別為玄彬送上具有香港特色的零食。據該IG賬戶留言表示玄彬有品嚐咖啡及茶，同時助理亦有向劇組人員送上零食，由於劇組已在同一個地方連續進行了3天的拍攝工作，因為現場環境不是太好，所以當劇組收到港迷的咖啡車及零食時，都大感欣慰。
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