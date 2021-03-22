「朱凌凌」吳偉豪近日被指飛甩大他10年的圈外女友Charlotte，暗撻大他4年，現年26歲擁34D身材的何泳芍，而兩人IG內分別與狗狗的合照，更洩漏兩人蜜運關係，事件曝光後，吳偉豪回覆傳媒否認戀情，而女方則沒有回應。

「姊弟戀」劇情又有新發展，昨晚吳偉豪於IG分享4張拖着愛犬行山舊相，並寫上「眨下眼就一年啦﹗原來兩兄妹都好耐冇見啦﹗Milo爸爸又未有機會返香港，希望疫情快啲過去，等佢地可以快D相遇返！#throwback #1yearago #舊相 #其實真正dating見面嘅係佢兩兄妹 #假的真不了 #支持領養 #actuallyloyalandhappy」。

帖文中一句「#假的真不了」似乎想借相中兩隻狗狗力證狗有相同，用以澄清跟何泳芍緋聞，但吳偉豪分享的其中一張拖狗行山舊照，無獨有偶跟何泳芍一年前在IG分享的行山照是同一位置，連兩人的甫士神情也一樣。巧合的事不只是同樣是一年前影、同一位置、同一甫士、同一狗品種，甚至連兩人相中的狗狗也是用同款的狗帶，那未免太多巧合，究竟是「假的真不了」定「真的假不了」。

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