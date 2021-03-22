汪明荃「阿姐」今日以香港八和會館主席身份向特首林鄭月娥發出公開信，促林鄭政府拯救險將消失的傳統粵劇「神功戲」文化。

汪明荃在信中指出，去年武漢肺炎肆虐，百業蕭條，希望疫情早日消退，民生得以回復正常。早前由於演出場地全線關閉，粵劇界首當其衝，從業員手停口停，生計陷入絕境。業界透過民政事務局，獲政府撥款1,500萬作抗疫支援。劇場等演出場地已於上月19日重新開放，粵劇演出亦逐漸回復正常數目。

粵劇能夠成為世界級的非物質文化遺產，其中的傳統「神功戲」演出，涉及了地方信仰與祭祀儀式。如果一年一度的「神功戲」中斷，或因此消失，對粵劇能否保留在聯合國教科文組織的非文物文化遺產的名單上，會有直接的影響。再者如演出「神功戲」的台前幕後人員，因長期失業而被迫轉職，更會直接危害神功戲的存活。

去年取消的「神功戲」數目，經八和統計後，掌握的數據是，原本34台已確定取消的有25台，涉及約2,000人次的從業員，損失接近1,200萬的收入。團體明確表示，如政府恢復允許搭棚演出， 必然會配合政府的防疫措施，而演出是在戶外舉行，戲棚的通風及透氣程度，必然較室內為佳。

此外，歌手鄭中基公佈4月會在中環海濱開戶外演唱會，場內提供約7,000個座位。對於大型戶外群眾聚集的演出，看來政府已經允許，因此相信政府必然對「神功戲」 演出，會給予同等的待遇。

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