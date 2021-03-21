美國奢侈珠寶品牌Tiffany & Co.珠寶設計師之一Elsa Peretti日前在西班牙家中與世長辭，終年80歲，Elsa Peretti利用銀器塑造Tiffany的獨特形象，而這個近半世紀銀飾夢也隨着Peretti的離世成為歷史。Elsa Peretti自1974年與Tiffany展開長期合作關係，其首個系列在推出當日售罄成為經典事蹟，該系列主要用純銀為材料，一夜之間將純銀打入奢侈珠寶的巿場，Peretti也被認定為掀起「珠寶設計的革命」先鋒。當中雕塑線條手鐲Bone Cuff、豆形設計Bean Design、瓶子設計Bottle、鏤空心形吊墜Open Heart、寶石幼鏈Diamonds by the Yarn是最有名的創作，Bone Cuff更是《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）電影中，女主角姬嘉鐸（Gal Gadot）飾演的Diana Prince所戴的首飾。

博物館收藏

Elsa Peretti的設計大膽、強而有力，另一方面其帶有流動、有機性的線條切合女性的嬌柔，隨性低調而不造作的一面，代表着現代女性的獨立、自主、剛柔並濟的形象。她將銀器在高級珠寶界重新定義，部份作品更成為倫敦大英博物館、紐約大都會藝術博物館、波士頓高級藝術博物館、休斯頓高級藝術博物館等永久館藏。

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