ViuTV開創巿場以來一直以本土製作為主打，近年擅長搞真人騷節目屢見佳績，同時製造出不少娛樂圈新血，令素人也可以追夢。下月是ViuTV開台5周年紀念，劇組乘勢出擊炮製全新特備單元劇節目《YOLO的練習曲》，起用全女班概念，以女性話題掀起爭鬥，一連5集講述女子組合真面目。

今次招攬了20位本港KOL/YouTuber女神上陣，有人猜測ViuTV借勢組女版MIRROR，甚至想仿傚日本組港版AKB48。節目昨日將10秒花絮放上網，參與女生亦陸續上載照片，見到20位女生大玩校服誘惑上陣拍攝及練歌舞。

20位清麗脫俗面孔曝光，其中有曾為「試當真」拍攝《唔通佢有男朋友》一集、被封「港版周子瑜」的22歲Jeannie，她眼大大鼻高高，目測擁近似34C的豐滿身材，成功引起網友注意，另一位「試當真」常規演員陳苡臻（Jessica）眼大甜笑夠可人，更被稱為「理想女友型」，2人早在今年初網友選舉「香港YouTube女神大對決」中成為競敵，今次齊齊擠身節目中合作。

還有經常在ViuTV節目亮相的郭爾君（Alma）和張蔓姿（Gigi），郭爾君除拍攝影、視作品及主持節目外，參與不少廣告和MV，其中包括林家謙歌曲《下一位前度》、馮允謙的《尋找白金漢》和陳柏宇的新歌《悔過書》等。張蔓姿曾演出電影《非同凡響》，及參演ViuTV劇集《教束》、《地產仔》，早前又主持ViuTV節目《吃掉前男友》，幕前經驗豐富。

另外，現年20歲歸南茜（Nancy），她曾擔任Dear Jane《未開始已經結束》MV女主角，拍過大金冷氣電視廣告而受網民關注。《冬OT》Channel成員Bella，她前身是一名空姐，被視為最靚YouTuber，翻看IG相片，她曾出海時晒一件頭泳裝派福利；也有網民認為KOL黃曉文（Candy）在20女之中最省鏡。

ViuTV打造新節目成熱話，集合20美女做節目雖然意念夠創新，但有網民覺得此舉只係「搞noise」，亦有人見到後踩「超齡」，認為難以實行組港版AKB48，事實上，日本AKB48概念源自一起成長的偶像，團員最小由14歲入隊，與今次參與節目女性年紀相差一截。

其實《YOLO》今次會以《寂寞是幫兇》方式拍攝女團背後的運作。《寂寞是幫兇》上年4月在ViuTV播出，分8集講了5個主題，ViuTV方面今日回覆，《YOLO》只是與女生們的一次性合作。

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