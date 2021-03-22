美國編劇工會獎（Writers Guild of America Awards）昨晚舉行，英國女星嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）主演電影《超犀女王》（Promising Young Woman）和《波叔出城2》（Borat Subsequent Moviefilm）分別贏得大獎。

早前在美國影評人之選大獎（Critics’ Choice Awards）連奪最佳女主角和最佳原創劇本的《超犀女王》，昨日在美國編劇工會獎擊敗《Judas and the Black Messiah》、《Palm Springs：戀愛假期無限LOOP》（Palm Springs）、《金屬之聲》（Sound of Metal）和《芝加哥七人案：驚世審判》（The Trial of the Chicago 7）再次獲得最佳原創劇本，導演兼編劇Emerald Fennell透過視訊表示希望能與所有人真實見面。美國編劇工會獎一向被視為是奧斯卡指標，所以Emerald很大機會在下月25日舉行的奧斯卡獲得獎項，《超》片在今屆奧斯卡獲得最佳導演、最佳原創劇本和影后提名。至於沙格畢朗高漢（Sacha Baron Cohen）主演的《波叔出城2》就獲得最佳改編劇本，「波叔」搞笑指：「我認為我們勝出是因為60%編劇工會的人都有份製作這部電影。」

其餘得獎名單包括最佳紀錄片劇本《The Dissident》、最佳戲劇劇集《王冠》（The Crown）、最佳改編迷你劇《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit）等，而《乜都得教練》（Ted Lasso）就連獲兩獎，得最佳喜劇劇集及最佳新劇。

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