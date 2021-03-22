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美國編劇工會獎丨《超犀女王》獲最佳原創劇本 有望再奪奧斯卡

33分鐘前
《超犀女王》在美國編劇工會獎獲得最佳原創劇本，導演兼編劇Emerald Fennell（右）透過視訊領獎。

美國編劇工會獎（Writers Guild of America Awards）昨晚舉行，英國女星嘉莉慕萊根（Carey Mulligan）主演電影《超犀女王》（Promising Young Woman）和《波叔出城2》（Borat Subsequent Moviefilm）分別贏得大獎。

早前在美國影評人之選大獎（Critics’ Choice Awards）連奪最佳女主角和最佳原創劇本的《超犀女王》，昨日在美國編劇工會獎擊敗《Judas and the Black Messiah》、《Palm Springs：戀愛假期無限LOOP》（Palm Springs）、《金屬之聲》（Sound of Metal）和《芝加哥七人案：驚世審判》（The Trial of the Chicago 7）再次獲得最佳原創劇本，導演兼編劇Emerald Fennell透過視訊表示希望能與所有人真實見面。美國編劇工會獎一向被視為是奧斯卡指標，所以Emerald很大機會在下月25日舉行的奧斯卡獲得獎項，《超》片在今屆奧斯卡獲得最佳導演、最佳原創劇本和影后提名。至於沙格畢朗高漢（Sacha Baron Cohen）主演的《波叔出城2》就獲得最佳改編劇本，「波叔」搞笑指：「我認為我們勝出是因為60%編劇工會的人都有份製作這部電影。」

其餘得獎名單包括最佳紀錄片劇本《The Dissident》、最佳戲劇劇集《王冠》（The Crown）、最佳改編迷你劇《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit）等，而《乜都得教練》（Ted Lasso）就連獲兩獎，得最佳喜劇劇集及最佳新劇。

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美國編劇工會獎超犀女王波叔出城
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