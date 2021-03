美國編劇工會獎(Writers Guild of America Awards)昨晚舉行,英國女星嘉莉慕萊根(Carey Mulligan)主演電影《超犀女王》(Promising Young Woman)和《波叔出城2》(Borat Subsequent Moviefilm)分別贏得大獎。

早前在美國影評人之選大獎(Critics’ Choice Awards)連奪最佳女主角和最佳原創劇本的《超犀女王》,昨日在美國編劇工會獎擊敗《Judas and the Black Messiah》、《Palm Springs:戀愛假期無限LOOP》(Palm Springs)、《金屬之聲》(Sound of Metal)和《芝加哥七人案:驚世審判》(The Trial of the Chicago 7)再次獲得最佳原創劇本,導演兼編劇Emerald Fennell透過視訊表示希望能與所有人真實見面。美國編劇工會獎一向被視為是奧斯卡指標,所以Emerald很大機會在下月25日舉行的奧斯卡獲得獎項,《超》片在今屆奧斯卡獲得最佳導演、最佳原創劇本和影后提名。至於沙格畢朗高漢(Sacha Baron Cohen)主演的《波叔出城2》就獲得最佳改編劇本,「波叔」搞笑指:「我認為我們勝出是因為60%編劇工會的人都有份製作這部電影。」

其餘得獎名單包括最佳紀錄片劇本《The Dissident》、最佳戲劇劇集《王冠》(The Crown)、最佳改編迷你劇《后翼棄兵》(The Queen’s Gambit)等,而《乜都得教練》(Ted Lasso)就連獲兩獎,得最佳喜劇劇集及最佳新劇。

