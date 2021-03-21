各地就聲援Stop Asian Hate的運動群情洶湧，不少身在外地的亞裔名人、設計師都表示支持，也有品牌在社交平台上帖文，以喚起更多人關注歧視的問題，一時之間，社會各界都為亞裔人士發聲， 而一向為女性模範的Barbie，近日在Shero Barbie 系列中，加入中國超模劉雯的Barbie 公仔，打造她在2014年出席 MET Gala 的造型，她的Barbie公仔穿上藍色 Zac Posen 禮服，戴上綠寶石耳環和束起髮髻，造型優雅而且充滿活力，她亦在IG分享感受，表示非常榮幸成為Shero的一份子，並會提醒自己要時刻保持真我和大愛，更重要的是「任何時間都要成為自己的英雄」。

另外，為慶祝Barbie的另一半Ken 的60大壽，法國品牌Berluti 以與藝術家Brian Rochefort 聯乘系列為藍本，為 Ken 打造了三款造型，當中有以Brian Rochefort陶瓷品上的花紋製成絲質印花恤衫、Prince of Wales 格仔西裝等，配飾方面有Stellar sneakers、迷你版 Nino clutch，置於Hot Wheels 打造的 Berluti 沙灘越野車的情境中，成為講究生活品味的時尚男性的化身。

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