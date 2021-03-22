香港電台DJ、《騷動音樂》主持閆擎突然過身，今日香港電台在facebook專頁公佈消息，終年30歲。港台向家人致以深切慰問，指會協助其家人處理喪事，又稱廣播處長港台同事感到惋惜和難過。

《騷動音樂》逢星期一至五下午播放，近日訪問了不少歌手，包括關智斌、AGA、林奕匡等，前DJ、現任助理廣播處長（電台及節目策劃）周國豐回覆《蘋果》時稱讚閆擎：「她是一位年輕、很出色、對音樂很有想法及抱負的主持人，負責主持二台節目《騷動音樂》，也著力推動香港音樂的新一代。對她的離開，實在感到難受。」周國豐透露，閆擎今日沒有回公司上班，同事才發現閆擎離世一事，死因及死亡時間要等驗屍報告結果。

港台發言人韋佩文接受《蘋果》訪問表示：「閆擎今日要主持節目，但冇返工，同事聯絡佢屋企人，先知道呢個消息，死因尚待了解。佢最後一日返工係上星期五，嗰日我都有見到佢，如常打招呼，冇發現佢有唔妥。」她指閆擎和波盛主持《騷動音樂》，明晚波盛會製作特備節目悼念拍檔。

港台節目主持曾志豪與閆擎合作，他向《蘋果》稱難以接受：「佢係我《中女宅男殺很大》節目嘅監製。好年青、好爽朗、好開心嘅一個同事。完全無法想像會突然離開咗我哋。」關心妍受訪時表示從 DJ朋友的facebook得知噩耗，覺得震驚：「好突然、好震驚、好惋惜。佢係一個好樂天嘅DJ，呢幾年我好少去電台，冇點見面，但我記得佢係好開心、開朗，為佢同佢家人祈禱，希望佢安息。」

由於事出突然，好多歌手都始料不及，紛紛在網上悼念，馮允謙、方皓玟等貼出全黑相，方皓玟稱昨日仍在商量訪問細節， 馮允謙以英文撰文，表示相當難過，讚閆擎是「wonderful DJ friend」，經常勉勵自己、令人相當開心，並稱會懷念所有相處時刻。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！