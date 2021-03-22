武漢肺炎疫情拖累下的全球經濟大衰退，越來越浮上水面。英國高訂品牌Ralph & Russo，日前於官方IG宣佈進入破產程序，結束品牌充滿明星加持的11年輝煌歷程，「這個困難的決定是希望確保公司能成功向前及重組。」Ralph & Ralph 更宣佈將會退出巴黎高級時裝公會（Fédération de la Haute Couture et de la Mode），以減省開支。品牌早出現經濟問題，兩個月前已宣佈停產2021春夏系列，上月又爆出無力支薪給員工，捱到近期終傷感告別。

Ralph & Russo由女設計師Tamara Ralph及金融背景的Michael Russo在倫敦創立，以奢華、刺繡晚裝及高級訂製的紅地毯禮服見稱，Rita Ora、 Kate Bosworth，鞏俐、范冰冰、劉嘉玲等都穿過其禮服出席奧斯卡、康城影展等，而其最著名作品之一，要數2018年梅根和哈里訂婚時所穿入鏡的透視刺繡晚裝裙，王子大婚一事當時令只成立幾年光境的Ralph & Russo，知名度及人氣急升推向頂峰。無奈疫情下全球重要頒獎禮、影展紅地毯大幅滅少，加上各國鎖國、限制人流，令依賴這類上流社會活動而生、二三十萬港元為入門價的高級訂製服需求大減，打擊嚴重。

另一邊廂，因封城封國、留家抗疫令各個領域極速數碼化，虛擬世界上的時尚，再一次成為新據點！去年《 動森 》吸引大批名牌進駐遊戲內開店，為島民時尚變身，近日 Burberry就和人氣手遊《王者榮耀》合作，為其人氣女英雄「瑤」設計新造型。玩家可以課金為買造型給女角穿着及在遊戲中探索，Burberry創意總監Riccardo Tisci為「瑤」設計了兩款華麗造型，當然以品牌標誌性格紋為主，一款格紋Trench配格bra top 運動褲，由於角色的守護靈是⿅靈，⿅靈身上亦掛住創辨人Thomas Burberry 專屬標識TB掛飾。另一款造型「森海之靈」，則借鑒了2021春夏系列的海洋神話主題元素，以皇家藍色 Trench 風⾐，搭配⽔晶刺繡背⼼。

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