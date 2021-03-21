真人騷女星Kylie Jenner雖然只得23歲，一向出名識搵錢的她去年將旗下化妝品牌的51%股權賣走後，勁賺5.9億美元（約港幣45.7億），成功在《福布斯》（Forbes）年度最高收入名人排行榜稱冠。不過，Kylie日前卻因衰孤寒，而被網民唱衰。

Kylie Jenner現時估計有9億美元（約70.2億）身家，她的化妝師好友Samuel Rauda本月初發生交通意外，被拋出車外的他因頭部撞向行人路，導致腦部受傷及內出血。Samuel接受手術後，其家人在眾籌網站GoFundMe籌集12萬美元（約93.6萬港元）醫藥費，至今已籌得超過9.7萬美元（約75.7港元）。Kylie為了幫助好友度過難關，日前在IG分享眾籌連結，呼籲fans踴躍捐助。雖然Kylie本身已捐出5,000美元（約3.9萬港元），但仍被fans鬧爆乞兒兜搶飯食，有人留言：「Kylie Jenner真的問我們要錢，就像我們上了《福布斯》榜一樣。」亦有人直言Kylie一個手袋的價錢已經足夠支付醫藥費，其他有份捐錢的名人包括女歌手Bebe Rexha和性感女星Bella Thorne等。

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