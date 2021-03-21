實不相瞞，十分期待《入住凶宅請敲門》，但期待原因有點衰：好想睇中田秀夫有沒有能力拍一齣比《貞子：咒殺KOL》更悶的戲。結果證明，前年那齣《貞子》，依然穩守寶座。

撰文：月巴氏

中田秀夫，話晒拍過《午夜凶鈴》，改變了J-horror面貌，令J-horror席捲荷李活，對他，一定有期待；只是《貞子：咒殺KOL》實在太離譜，唔驚之餘，仲要懨悶，當戲中人努力扮驚，我邊打喊露邊憤怒。

窮才是最可怕

《入住凶宅請敲門》在技巧上，跟《貞子：咒殺KOL》同一套路，離不開失驚無神將音效扭到最大聲，嚴重借助（效果欠佳的）CGI整色整水，分別是，《凶宅》有真人真事做依據，不似《貞子》純屬虛構——注意，說《凶宅》有真人真事做依據，並非說那些真人真事真的證明了塵世間有鬼（以及當事人真的撞鬼），而只是：故事的確根據一個人的凶宅生活經歷，改編加工而成。

那個人是松原田螺，曾出版《凶宅怪談：人可怕還是鬼可怕？》，交代自己入住不同凶宅的經過，這樣做，不是為了親近靈界，而是純粹搵食——曾經是搞笑藝人的他，因為半紅不黑，接不到job，2012年參與一個綜藝節目的特別企劃，入住凶宅，拍低凶宅生活，希望拍到一點靈異現象。結果誤打誤撞，這麼一個不紅的藝人，成為了著名凶宅藝人。人可怕定鬼可怕？事實證明，窮最可怕。

我不信有鬼，但極度熱愛看鬼片鬼故事，這本書出中文版時，即買即睇，問心，不恐怖，松原田螺亦沒有刻意將每一次凶宅生活寫成高潮迭起的鬼故事，更加沒有找來神棍現身說法，解釋某些狀甚超自然的現象，反而集中交代凶宅的間隔、特別的過去，以及當中發生過的非自然死亡事件——所謂「凶宅」，就是發生過枉死、自殺、兇案等事件，代表了這個本應供人生活的場所，變成了悲慘和不幸的空間，當世人只聚焦凶宅的「凶」，忽略了凶宅本身實際是不幸和悲慘的載體。

Floor Plan間場

書裏有個特點，例必展示每個凶宅floor plan，除了讓讀者對間隔一目了然，松原田螺也試圖帶出一點：floor plan對將入住的人來說，象徵期盼，幻想將會有甚麼幸福生活在當中出現，但當變成凶宅，這些floor plan，就只傳遞恐怖。電影版保留了這一點，每當交代主角入住一間凶宅，便以凶宅floor plan間場。

電影版選了原著中四間凶宅去拍，但原著本身沒有太強故事性，中田秀夫便用龜梨和也演的主角山女魚，由未住凶宅到入住後走紅的經歷貫穿整齣戲，當日上台搞笑，台下班人唧到唔笑，如今靠嚇卻竟然有fans，人生荒謬莫過於此。至於齣戲恐唔恐怖？只能說，交代第二間凶宅那一part最恐怖，恐怖在將過去那宗真實弒母慘劇，重現眼前。是的，若不是人起了惡意殺人，便不會有所謂冤魂，也不會令住宅變凶宅——人，果然比鬼可怕。