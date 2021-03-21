80、90年代的娛樂圈「星閃閃」，有發光發亮的「明星」，也有紅遍國際的「名星」；然而，這個年頭的娛樂圈，能被視為「明日之星」已非易事，現年22歲的魏浚笙（Jeffrey），絕對是個幸運兒。去年拍ViuTV真人騷《調教你男友》彈出的Jeffrey，和姜濤一樣由當年的「重磅股」，積極減肥變為「優質股」，登場日子短短，足迹已不局限在一個電視台，除了是廣告客戶新寵兒，即使一早公開有穩定女友，仍無阻一眾妹妹、姐姐、姨姨視他為新一代男神。

日前Jeffrey在大埔接受《蘋果》訪問，不但即場獻唱林宥嘉作品展歌喉，記者要求他挑戰演技大測試亦統統過關。那麼，被看好能成為「明日之星」的他，究竟想拍戲先，還是唱歌先？Jeffrey坦言好難選擇，因為唱歌、拍戲都想試。他表示：「我比較鍾意動作片，好似電影《激戰》咁，彭于晏同張家輝都要操到一個身形去迎戰，成件事好職業級，咁自己就有一個好明確嘅目標去做訓練，但唱歌都好需要進步，因為我本身唱歌有一個問題，就係我個口擘得唔夠大，通常唱歌要擘大個口發聲。」

Jeffrey入行前一直有做模特兒工作，接拍ViuTV節目彈起後，更加要同時兼顧學業及排得密麻麻的工作，每日都忙得天昏地暗，今年他正式畢業，以為他已計劃好為事業全力衝刺，但原來他的大計是：「今年嘅大計係……無大計！」Jeffrey補充說：「其實疫情咁嚴重，預計唔到下一秒發生乜嘢事，與其plan咁多嘢，不如活在當下，做得開開心心，每日只要開心，放鬆自己心情就足夠。同埋其實好難定一樣嘢，唔通定自己25歲要攞最佳男歌手？自己又唔係咁識唱歌嘅人……最佳男演員？又唔係好識做戲。有時定咗嘅嘢，如果同自己本身才華距離太遠，咁呢個時候不如努力學習，慢慢去進步。」

工作方面，Jeffrey完全擁有金牛座男的特質，執着之餘又會全心全意去完成目標，但自認好動及對新事物都感興趣這點，正正匹配1998年出生肖虎的他，訪問當日Jeffrey便跟老闆娘學沖咖啡，還透露開咖啡店曾經是他的願望，因為他容易水腫，每天都有飲咖啡的習慣。

採訪：鄉奈仁

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