大馬歌手黃明志去年執導電影《你是豬》，內容涉及校園暴力和批判當地種族政策，遭親政府組織舉報而被大馬警方通緝。本月14日，黃明志由台灣飛返大馬，他在社交網表示完成隔離後即自首，並發表不自殺聲明。今日，黃明志完成了7天隔離，他在社交網宣告：「現在到了警局自首。祝我平安。」

相中的黃明志高舉雙手，目光堅定，他指今天隔離完畢，剛去吃了一頓好餐，並到警局自首，今次是他第8次主動與警方合作進行調查，「雖然我知道我只是一個普通公民，而且我還不夠強大，無法打擊來自這個國家的巨大壓迫，但我從來沒有嘗試過跑，但有一件事我知道，我是馬來西亞人，我愛馬來西亞人，希望馬來西亞也愛我。」黃明志並作出預告，如天黑前他沒在社交媒體上發出任何新聞，這意味着他可能會被拘留。

網民紛紛留言鼓勵：「本來就沒犯錯，希望會沒事！」、「祝平安（香港來的祝福）」、「希望能回來台灣在小巨蛋開演唱會」，還有網民勸他趕快移民去台灣，相信他不會向大馬政府妥協，既然沒完沒了，就好好唱歌別浪費時間。

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