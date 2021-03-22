ViuTV主辦的另類選美節目《最後一屆口罩小姐選舉》今晚首播，首集介紹大會派出擔任主持的ERROR如何在街頭「獵艷」，隨街搵他們覺得合適的人選參加。

ERROR四子兵分兩路，分成兩隊在旺區街頭搵目標人物，梁業（肥仔）同郭嘉駿（193）在中環街頭搵人，雖然肥仔口講：「我唔係一個睇外表嘅人……」但身體卻很誠實，搵啱目標人物之後，他與193要求睇對方的社交平台的相片，睇清楚對方的真樣，更會即場要求關注對方的IG，甚至互相關注，擺明乘機識女仔！肥仔後來補充指希望搵到身材好及對眼靚的佳麗；193則他要求對方美貌與智慧並重。

節目組戴實頭盔

另一隊人是何啟華（Dee哥）及早前宣佈暫別娛樂圈的吳保錡，染了一頭橙髮的保錡表示：「我哋ViuTV而家就係欠缺做綜藝節目嘅人才，今次一定要選一個做綜藝節目好、講嘢好、夠放得開嘅女仔。」未知是節目效果，抑或是怕班haters又會攻擊，特別在保錡的訪問後出黑底白字的字幕：「主持言論只代表本人立場，節目組決不上身。」來「戴頭盔」。至於其他人對口罩小姐的選擇喜好，Dee哥稱着重候選佳麗本身有無幽默感、以及內涵和才華。

193硬搶Dee哥心水

今集主要是大會邀請40位入圍者進行真‧海選，各人除了自我介紹外，還有才藝表演環節，ERROR每人可以揀5位心水佳麗，落選者要即場除罩見真面目。而在揀佳麗期間，ERROR四子「狼性」盡現，當他們看到沒被選中的佳麗原來是名靚女時，忍不住即場慘叫，甚至追出去後台再睇對方廬山真面目。

另一方面，Dee哥一早睇中86號參賽者，可惜到揀人入隊時被193硬搶，Dee哥招攬不成已經十分灰，他在休息時間忍不住大叫，又踢凳洩憤。後來他衝入後台攞出銀包，自掏1,000蚊「收買」193，叫對方讓人，但193偏不讓，還諗到一串計劃如何整蠱Dee哥。

尹蓁晞被退選真相曝光

另外，早前聲稱已退選的尹蓁晞（Yumi），原來她是被淘汰出局，她一入場便被保錡認出，表示：「我有睇過你寫真吖！」Yumi尷尬答：「哦……係咩？」當193與肥仔問她關於ViuTV的相關知識時，Yumi被問到口啞啞；再被問到「除了姜濤和ERROR，最代表到ViuTV的藝人是誰？」時，Yumi答不出來，193直指她無捧ViuTV場，但Yumi還抵賴，指ERROR將能講的都講晒，193更義正詞嚴地批評她「唔專業」，最後Yumi一臉無奈地除罩被foul走。

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