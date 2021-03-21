連月來緬甸爆發軍事政變後，軍方為震壓示威者開真槍，導致多人死亡。曾於電影中扮演過昂山素姬的楊紫瓊，當年曾被緬甸軍政府驅逐出境，前日她於社交網上載舉三指的照片聲援當地抗爭者，呼籲當局「通過和平手段完成」及強調「尊重基本人權」，帖文一出，有人感謝她為民發聲，但亦有香港網民質疑她選擇性發聲，未有為前年開始的香港社運講過半句，遭杜汶澤及王宗堯暗寸她偽善。

近日忙於拍攝電影《阿凡達3》（Avatar 3）的楊紫瓊，連月來一直有留意緬甸政變新聞及發文聲援，2011年主演電影《昂山素姬》（The Lady）的她，前日再於Ig中貼出兩張代表反抗專制的舉三指自拍照，一張戴上口罩及黑超，背景疑是馬來西亞吉隆坡的雙子塔、另一張則戴上藍框眼鏡素顏上陣，她還稱以SUU基金會董事會成員及緬甸「longtime friend」身份，以英語留言，大意是看到緬甸陷入動盪不安令她很傷心，又謂要決定一個國家的命運，是一項非常艱巨的任務，她強調︰「須通過和平手段來完成，一定要冷靜，及有清醒頭腦。相互尊嚴地對待彼此和尊重彼此的基本人權，是緬甸生存和成長為國家的唯一途徑。」

「當香港人安全套」

楊紫瓊此帖文刊出一天，已有逾三萬人讚好，網友感謝她發聲，留言︰「謝謝你的愛及支持」、「請繼續支持緬甸人民」、「謝謝你為民發聲」等。不過，同時亦觸發了香港網民的神經，不少網友罵曾在香港拍戲揚名，又於1988年嫁給迪生創建主席潘廸生、又曾跟香港資深電影人鍾再思拍拖的楊紫瓊，從未為前年香港反送中運動發聲，杜汶澤及王宗堯亦加入寸爆她，阿澤罵她偽善︰「如果你是極權國家，一定要有錢，那些貪威識食的藝人，才不敢說你半句。因為它們只會站起來對抗窮國，君不見八九年的時候，大家都高唱民主歌聲獻中華嗎？所以做人又好，做乜嘢都好，最緊要係，有錢！無乜嘢事我返入廁所嘔先，嘔完我仲有好多個會要開，好多錢要搵呀！」又留言說：「作為一個大馬霹靂州丹斯理，來香港也不過是國際巨星，香港人只是condom（安全套）」。而王宗堯則指︰「Long time no see...Took you so long...What about Hong Kong？？」反問久違了的楊紫瓊為何隻字不提香港。

另一邊廂網友亦議論紛紛，指雖然楊紫瓊昔日因拍香港電影紅遍世界，但其實她是「馬拉人」，自然不會理會香港人死活，留言︰「人權都要講地理，唔講普世價值，但佢就識喺香港搵咁多」，但也有網民撐她︰「佢拍戲做過昂山素姬，用佢影響力支持地球上一個弱勢群體啫」、「人哋一定要撐香港？咁要唔要撐埋新疆、美國BLM？」有抵死的網友更將她於電影《宋家王朝》中的對白諷刺她︰「這樣政治表演生活，我已經厭倦了。」

屢捲入政治風波

歷年來，楊紫瓊多次捲入政治風波，多年前她拍攝《昂山素姬》前往緬甸仰光時，抵達機場後被移民局阻攔，更即時將她驅逐出境，雖然緬甸當局沒解釋原因，但當時有指是她飾演昂山素姬而被政府列入黑名單。她亦因曾支持大馬政黨領袖納吉布而遭不少華人恨批︰「楊紫瓊支持過前貪污首相納吉布，𠵱家佢喺馬來西亞個名臭晒」、「之前她為馬華政黨站台，反對國陣的華人已不喜歡她」。事緣是2013年4月她出席「首相與您有約」的晚宴，雖然主辦單位強調這次並非政治活動，但消息傳出後，楊紫瓊的fb隨即遭華裔網民轟炸。不過最諷刺的，是楊紫瓊2018年監製的電影《鯨吞億萬》，竟是講述當年將卸任、她曾支持的大馬前首相納吉布所捲入的貪污舞弊案，再被大馬網民鬧她「打了馬來西亞人一巴掌」。