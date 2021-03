連月來緬甸爆發軍事政變後,軍方為震壓示威者開真槍,導致多人死亡。曾於電影中扮演過昂山素姬的楊紫瓊,當年曾被緬甸軍政府驅逐出境,前日她於社交網上載舉三指的照片聲援當地抗爭者,呼籲當局「通過和平手段完成」及強調「尊重基本人權」,帖文一出,有人感謝她為民發聲,但亦有香港網民質疑她選擇性發聲,未有為前年開始的香港社運講過半句,遭杜汶澤及王宗堯暗寸她偽善。

近日忙於拍攝電影《阿凡達3》(Avatar 3)的楊紫瓊,連月來一直有留意緬甸政變新聞及發文聲援,2011年主演電影《昂山素姬》(The Lady)的她,前日再於Ig中貼出兩張代表反抗專制的舉三指自拍照,一張戴上口罩及黑超,背景疑是馬來西亞吉隆坡的雙子塔、另一張則戴上藍框眼鏡素顏上陣,她還稱以SUU基金會董事會成員及緬甸「longtime friend」身份,以英語留言,大意是看到緬甸陷入動盪不安令她很傷心,又謂要決定一個國家的命運,是一項非常艱巨的任務,她強調︰「須通過和平手段來完成,一定要冷靜,及有清醒頭腦。相互尊嚴地對待彼此和尊重彼此的基本人權,是緬甸生存和成長為國家的唯一途徑。」

「當香港人安全套」

楊紫瓊此帖文刊出一天,已有逾三萬人讚好,網友感謝她發聲,留言︰「謝謝你的愛及支持」、「請繼續支持緬甸人民」、「謝謝你為民發聲」等。不過,同時亦觸發了香港網民的神經,不少網友罵曾在香港拍戲揚名,又於1988年嫁給迪生創建主席潘廸生、又曾跟香港資深電影人鍾再思拍拖的楊紫瓊,從未為前年香港反送中運動發聲,杜汶澤及王宗堯亦加入寸爆她,阿澤罵她偽善︰「如果你是極權國家,一定要有錢,那些貪威識食的藝人,才不敢說你半句。因為它們只會站起來對抗窮國,君不見八九年的時候,大家都高唱民主歌聲獻中華嗎?所以做人又好,做乜嘢都好,最緊要係,有錢!無乜嘢事我返入廁所嘔先,嘔完我仲有好多個會要開,好多錢要搵呀!」又留言說:「作為一個大馬霹靂州丹斯理,來香港也不過是國際巨星,香港人只是condom(安全套)」。而王宗堯則指︰「Long time no see...Took you so long...What about Hong Kong??」反問久違了的楊紫瓊為何隻字不提香港。

另一邊廂網友亦議論紛紛,指雖然楊紫瓊昔日因拍香港電影紅遍世界,但其實她是「馬拉人」,自然不會理會香港人死活,留言︰「人權都要講地理,唔講普世價值,但佢就識喺香港搵咁多」,但也有網民撐她︰「佢拍戲做過昂山素姬,用佢影響力支持地球上一個弱勢群體啫」、「人哋一定要撐香港?咁要唔要撐埋新疆、美國BLM?」有抵死的網友更將她於電影《宋家王朝》中的對白諷刺她︰「這樣政治表演生活,我已經厭倦了。」

屢捲入政治風波

歷年來,楊紫瓊多次捲入政治風波,多年前她拍攝《昂山素姬》前往緬甸仰光時,抵達機場後被移民局阻攔,更即時將她驅逐出境,雖然緬甸當局沒解釋原因,但當時有指是她飾演昂山素姬而被政府列入黑名單。她亦因曾支持大馬政黨領袖納吉布而遭不少華人恨批︰「楊紫瓊支持過前貪污首相納吉布,𠵱家佢喺馬來西亞個名臭晒」、「之前她為馬華政黨站台,反對國陣的華人已不喜歡她」。事緣是2013年4月她出席「首相與您有約」的晚宴,雖然主辦單位強調這次並非政治活動,但消息傳出後,楊紫瓊的fb隨即遭華裔網民轟炸。不過最諷刺的,是楊紫瓊2018年監製的電影《鯨吞億萬》,竟是講述當年將卸任、她曾支持的大馬前首相納吉布所捲入的貪污舞弊案,再被大馬網民鬧她「打了馬來西亞人一巴掌」。