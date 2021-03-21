陳凱琳（Grace）的29歲孖生細佬Derek昨日註冊結婚，昨午約3時，一對新人率先到達紅棉路婚姻登記處，未幾陳爸爸和陳媽媽一齊現身，大約3時15分，鄭嘉穎拖着老婆Grace抵達，不過未見兩名幼子，而二人現身即時引起其他準備註冊新人的注目。完成註冊儀式後，眾人到鄰近的奧林匹克廣場除罩影大合照，嘉穎非常融入家中，與Grace的親友不停聊天，合照後，他們就戴回口罩離開。

父母安樂晒

Grace榮升姑奶，問她有甚麼夫妻之道跟Derek和弟婦分享？她開心表示：「冇呀！佢哋兩個已經好穩定，喺呢個環境底下都可以結婚，戥佢哋好開心，細佬都拍咗拖一段時間，所以我哋都知道佢哋兩個好好。」問到送了甚麼結婚禮物？她笑言送利是最實際。見到Derek簽紙註冊時，有否感動落淚？Grace坦言：「都好感動㗎！我仲有個家姐，我同家姐都結咗婚，𠵱家連細佬都結埋婚，應該爹哋媽咪安樂晒。」會否催Derek快點生小朋友？她笑說：「佢哋覺得right timing先。」

當祝賀陳爸爸榮升老爺時，他非常高興地說：「多謝，多謝！」提到早上一對新人向長輩敬茶，陳爸爸表示祝他們婚姻幸福、美滿，夫妻和睦，亦有送金器給兒媳。問到會否叮囑兒子快點添丁？他笑說：「呢啲隨緣，我唔會畀壓力佢哋。」

傳回巢無綫

Grace在2018年和鄭嘉穎結婚後，三年抱兩誕下兩子，已淡出幕前一段時間，只間中客串演出，近日有消息指她將回歸，與羅敏莊及余安安主持無綫新育兒節目《日日媽媽聲》，暫定八集，下月初播出，並於本星期舉行發佈會。近日無綫為撼ViuTV，找來曾志偉回巢擔任副總經理，又邀請王祖藍出任首席創意官，二人一上任即有多項新搞作。據知二人為對撼ViuTV的口罩小姐選舉及音樂頒獎禮，除推出歌唱選秀節目《聲夢傳奇》，更將會把每星期播足七晚的《愛．回家之開心速遞》改為周一至周六播出，把周日空出的半小時，改播一個類似《歡樂今宵》的綜藝新節目。