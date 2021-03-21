1998年《午夜凶鈴》上映，震撼亞洲（我是尾水時在沙田UA睇，全場觀眾好配合地一齊喊驚），也嚇驚荷李活，以下幾齣，甚至驚到被荷李活睇中翻拍，但都及不上原版。

撰文：月巴氏

《惹鬼回路》疏導人口（2001年）

非典型恐怖片。在《X聖治》展現導演才華的黑澤清，繼續用冷靜長鏡頭，說一個奇想天開的故事：鬼魂無處容身，將陽間的人類拉入網絡空間，以便騰出空位。構思crazy，可惜太多人一見張海報就以為是傳統鬼片，結果睇到𢱑頭割凳。2006年被荷李活翻拍成《猛鬼寬頻》（Pulse）。

《鬼水凶靈》舊樓奇遇（2002年）

中田秀夫另一作品，《午夜凶鈴》原著作者鈴木光司小說改編。未感受過家庭溫暖的淑美，誓要爭取女兒撫養權，兩母女搬到一幢舊公寓居住，各種關於水的奇異現象持續出現，一切都指向過去一個女童的死亡事件……這其實是個有關母愛的故事，主要睇黑木瞳。2005年被荷李活翻拍成《Dark Water》。

《咒怨》苦命母子（2003年）

今時今日望見伽椰子和俊雄這對苦命母子，只會喪笑，但當年清水崇構思的確正，夠原創，展現J-horror不能被模仿的魅力。由1998年的電視電影開始，發展成一個系列，2003年電影版（其實是系列第三作）最家喻戶曉。2004年被荷李活翻拍成《不死咒怨》（The Grudge）。

《鬼來電》貼身恐怖（2004年）

在三池崇史還未亂拍和濫拍的年代，改編了秋元康原著小說，但當年入場，有理由相信十個有十個都是為了捧柴咲幸場。對比上述幾齣J-horror經典，這齣通俗得多，全程落力嚇人，恐怖感主要來自大家都有的日常生活體驗。2008年被荷李活翻拍成《One Missed Call》。