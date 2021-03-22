方力申塵封了逾20年的男子400米個人四式香港紀錄，昨日被16歲衛恆恩在香港游泳奧運計時賽上打破，後生可畏。小方今日在社交網撰文恭賀，還藉他和舊愛鄧麗欣合唱《好好戀愛》的歌詞「完了吧 如無意外」笑道：「紀錄就是要讓人打破！」

2000年9月舉行的悉尼奧運會上，小方創下4分29秒02的港績，直至20年6個月零5日後的昨天，小飛魚衛恆恩游出4分26秒78打破紀錄，小方寫道：「恭喜現年16歲的衛恆恩 Peter Whittington 打破了一個當年他還未出生就已經有的香港紀錄。破了我紀錄，我當然要『起佢底』，從一些教練口中得知Peter是一個非常勤力，態度100分，而且從不缺席訓練的泳手！再一次恭喜Peter，希望你今後更加努力，做個好榜樣，用汗水來告訴大家，成功是非僥倖的！體育運動不只有紀錄和打破紀錄，還應該是全民的，健康的，終生的。與大家共勉。」

港隊教練陳劍虹留言答謝小方：「多謝港隊大師兄對Peter的鼓勵，他會繼續努力。」網民都讚小方表現大方：「你喺我心目中嘅紀錄永遠都破唔到」、「好大方好有風度」、「無錯！你啱！紀錄是要讓人破的！但亦為你驕傲，能成為20年有多的紀錄保持者！salute!」

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