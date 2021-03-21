當紅女星「愛美神」由出道至今，我對她的樣貌始終不是很有印象，因為她是越大越漂亮，不過我記得她16歲時曾經去過喜劇巨星「輝爺」公司試鏡，但沒有被輝爺看中。愛美神成名後，再去輝爺公司為另一部大片試鏡，不過一樣落選，當時輝爺還好奇問她：「以前你係咪嚟試過鏡？我印象中記得你好似以前有嚟過試喎！」雖然愛美神否認，但輝爺相信自己無認錯人。愛美神這次面試時樣貌跟之前有大變化，比以前漂亮了許多，不知她為何打死不認，而輝爺兩次都沒選中愛美神演出，主要是覺得她的演技不行。

愛美神後來嫁了給當紅靚仔小生「東方」，原本這兩小口子初時都好登對恩愛，但想不到有次東方與友人去夜店消遣時，透過朋友認識了女星「阿里花花」，兩個一拍即合，好快打得火熱。後來阿里花花一劇爆紅，她經理人「李姐」知道她與有老婆的東方搞地下情，當然好反對，要棒打鴛鴦，刻意約好傳媒去拍兩人幽會照片，但這些傳媒並沒有將照片公開，而是把照片賣給阿里花花的經理人公司。李姐拿着照片警告阿里花花和東方，不過阿里花花愛得癡迷，完全不想收手，但東方好清楚一旦事件敗露，事業會玩完，所以他堅決分手。

雖然這段婚外情幾個月就結束了，但愛美神知道後當然嬲到爆，所以就搬出去住並提出離婚。東方反對又不斷去挽救，他知道愛美神錫奶奶，所以叫媽咪幫忙𠱁老婆，總算𠱁到愛美神暫時打消離婚念頭，但她始終不肯搬回家。東方之後就算工作忙，仍然會主動去見老婆，希望可以修補裂痕，心裏卻知道老婆對自己仁至義盡。其實東方之前買股票輸了錢，愛美神都會幫手填氹，但後來她發現老公與阿里花花玩認真，既傷心又失望，覺得自己也夠儍，要到自己死心離開，才見到東方後悔不想失去自己、努力修補關係，只是愛美神太清楚東方生性多情，只要女人稍為主動勾搭，他很容易被攻陷，這個缺點不改，相信關係遲早完。

撰文：白露眉

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