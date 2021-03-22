曾兩度獲得金像獎男配角的廖啟智，演技備受肯定，近年多套作品令人印象深刻。今日有報道指，廖啟智去年確診患上胃癌，要即時入院治療，並全面停工。入院後病情曾轉趨嚴重，低調處理，太太陳敏兒貼心照顧，情況好轉後影圈朋友才得知情況，現時太太全面照顧，智叔承認有健康問題，但態度正面，相信可以康復。有報道指，陳敏兒與兒子每日輪流到醫院探病，每日都有愛心湯水給智叔補身。

好友艾威接受《蘋果》訪問時透露，智叔仍未出院：「我也是近這幾天才知道他已進了醫院，他希望低調處理，作為他的好友，當然會配合，希望他能吉人天相，早日康復出院。」

廖啟智由TVB藝訓班出身，與太太陳敏兒先後有3名兒子，幼子小時候患上血癌病逝。廖啟智曾憑《籠民》與《証人》奪得金像獎男配角，近年於《點五步》演盧校長令人印象深刻，早前亦曾在ViuTV劇集《教束》演校長，惟近年產量減少。

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