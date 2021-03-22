鹹蛋超人系列、演《超人帝拿》的鶴野剛士曾在社交網站Twitter公開撐香港人，又曾以「#FreeAgnes」支持周庭，從此被中國網民狙擊，今日有消息指，製作超人系列的日本圓谷公司，將所有鶴野出現的場面夾硬整走，手法與中國對付違規藝人相似。

去年8月，前香港眾志成員周庭被警方以涉嫌違反國安法拘捕，鶴野剛士在Twitter轉發相關消息，並加上「#FreeAgnes」呼籲釋放周庭。到近日中國禁止台灣菠蘿進口，鶴野剛士亦發帖支持台灣果農。

最近有人發現鶴野剛士的出場畫面好多都被刻意剪走，例如一班保衛隊成員的畫面，夾硬剪走包括鶴野剛士在內的一半成員。報道指，鶴野剛士日前曾在Twitter呻「被所信任的事背叛」，其後刪走該段tweet。

近年大陸頻頻封殺「劣迹」藝人，手法離不開刪走藝人戲份、出鏡畫面。2017年張敬軒遭「愛港行動」發言人陳淨心舉報支持佔中，張敬軒即被大陸網民聲討，他參加的比賽節目《我是歌手4》旋即刪走張敬軒的鏡頭，只餘下膊頭出鏡，並於第一集後被淘汰。

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