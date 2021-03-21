上星期推介的「國際短片精選」不知各位看過了沒有，最近華裔女導演趙婷憑《浪跡天地》榮獲多項電影獎項。正當小粉紅興高采烈，稱她為「華人之光」時，趙婷一句「現在我的國家是美國」，讓玻璃心碎滿一地。在《浪跡天地》之前她也製作過好幾齣短片。「國際短片精選」也特地為大家找來兩齣海外華裔女導演的短片作品，供大家觀賞。

今個星期「國際短片精選」為大家推介4齣精采短片，有旅居英國華裔女導演龔纓清的《Three Days 三天》，也有美籍華裔女導演Renee Zhan的《Reneepoptosis 雲妮的冒險》，還有來自匈牙利的《Ready Or Not 送你一程》和美國短片《Debris 黑工》。

Reneepoptosis 雲妮的冒險（日本 美國 2018）

導演：Renee Zhan

故事發生在Renee身上，我的意思是故事的場景就是導演Renee Zhan本人的身體。三個雲妮出發尋找她們的神——雲妮，她們穿過雲妮山和雲妮谷，遇上了各式各樣的雲妮，在冒險的過程中她們找到了身為雲妮的喜怒哀樂，也發現了雲妮其實不是神。

《雲妮的冒險》是一齣非常出色的水墨風動畫，是美籍華裔女導Renee Zhan在日本遊學時得到靈感而創作，動畫在日本製作，並找來日本人氣太鼓樂團「和太鼓祭座」為短片配樂。Renee Zhan說她喜歡探索美麗事物的醜陋本質，而作品正是她對女性身份認同的一次自我探索。

《雲妮的冒險》曾參展多個電影節並贏得獎項，包括2018年瑞士羅加諾電影節評審團特別獎、2019年美國辛丹斯電影節評審團獎最佳動畫短片、達拉斯國際電影節最佳動畫短片獎。

Ready Or Not 送你一程 （匈牙利 2018）

導演：Mihály Schwechtje

一處匈牙利貧窮村莊，村童正快樂地玩耍，一輛新簇簇的汽車駛來，車上坐着村裏的長輩，天真的村童大感新奇逐一跳進車裏。他們不知道這將是他們在村子裏的最後一天。沒有驚心動魄的追追逐逐，但看到最後你會不寒而慄。《送你一程》的英文戲名為Ready Or Not，你準備好了嗎？你準備好接受這些令人心碎的現實了嗎？

1989年除了天安門事件，還有東歐共產政權的瓦解。事隔30年，政治體制的的確確是改變了，但當中有許多國家，卻依然未能走出共產政治帶來的貧窮。人口販賣在東歐的貧窮國家成為了一門大生意。

《送你一程》2018年曾到韓國的韓亞國際短片電影節、芬蘭的坦佩雷電影節及丹麥的奧登塞國際電影節參展，引起關注。

Debris 黑工 （美國 2017）

導演：Julio O Ramos

上星期推介過講槍械問題的《迪卡布小學槍擊事件》，今次推介的《黑工》講的是非法移民，同樣是美國政治的燙手山芋。

地盤工帶病工作不慎墮樓，管工慌忙施救。故事由一宗意外開始，隨着大老闆的現身，劇情急轉直下，讓人目瞪口呆。值得一提的是，片中飾演工頭的是墨西哥男星泰諾克·烏爾塔（Tenoch Huerta）和飾演大老闆的凱倫·卡拉古利安（Karren Karagulian）有非常精采的演出。

烏爾塔曾參演過《007：鬼影帝國》及Netflix美劇《毒梟：墨西哥》，他做主角的新片《惡魔賓館》（Dark Forces）Netflix亦有得看，而凱倫·卡拉古利安則演出過鬼才導演辛·貝克的多齣電影。

《黑工》分別在多個影展奪獎，包括2018年在英國伯明翰的Sidewalk電影節奪得最佳劇情短片，同年在美國納士維電影節奪得最佳美國短片獎，及後在2019法國克萊蒙費朗國際短片電影節奪得評審團特別獎。

Three Days 三天 （中國 英國 2018）

導演： 龔纓清

求學不是求分數？是個天真的謊言，也不單單是香港的問題。每年公開試對學生造成的巨大壓力，相信每位看官都經歷過，就算未，也必會經歷。考得不好，你往後的人生將會寸步難行。

故事是中國導演龔纓清的自身記憶，這是她於倫敦電影學校的畢業作品。剛考完高中入學考試的女孩，不知該如何向家人坦承自己失敗的結果，試圖躲避，卻讓家庭變得異常詭異且沉默。等候結果的這三天便成了這一家人的一場人生歷練。

《三天》是2018法國克萊蒙費朗國際短片電影節，及台灣高雄電影節國際競賽單元的競賽作品，也曾到英國Underwire電影節，及西班牙的ALCINE電影節參展。

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