88歲的台灣「鑽石歌王」林沖曾罹患前列腺癌第3期，積極治療後已經痊癒。林沖早年在節目上不慎跌倒，導致脊椎病痛纏身，由於他在2008年脊椎曾經開刀，2017年又因右腳萎縮，要做手術打通腰部以下的血管，在2019年8月又發現左腳有相同問題，醫生診斷表示如不處理恐要截肢，嚇得林沖緊急安排手術；最近他的左腳又因動脈血管二度阻塞，上周一（15號）入住新光醫院後翌日開刀。

林沖年紀大，又有慢性病、糖尿病、心臟病及血管嚴重鈣化等狀況，增加此次手術的風險與難度。8個小時的手術過程中，他大量出血一度休克，血壓降到40，醫生在他左腿劃開8公分的開口，終於找到出血點、迅速縫合血管，同時對他輸了12袋血，在鬼門關前，搶回一命。

林沖契仔吳台生（Kevin）向台灣《蘋果新聞網》表示，林沖這2個月走路狀況不好，檢查出原因是腳的血管阻塞，雖然考慮過他年事已高，開刀有極高的風險；但不開刀，腳又可能要截肢，幾經評估後才決定動刀。由於林沖年紀大，全身麻醉怕會醒不過來，因此這次手術僅局部麻醉，在手術過程中，林沖一度瀕臨崩潰邊緣大叫：「好痛苦」，醫生急忙請Kevin到手術台旁安撫林沖情緒，過程令人怵目驚心。

手術原本預計要做4、5個小時，最後由下午4點開刀至午夜12點，慶幸林沖展現旺盛的生命力，加上醫生處理得當，林沖得以轉危為安，手術順利完完成。而上周四（18號）已從加護病房轉往普通病房休養，Kevin感謝醫生細心照顧，術後更每天到病房探望契爺。

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