《蘋果》26周年推出三款限量「撐蘋果」T-shirt，分別印有《蘋果》創刊廣告經典造型、「Truth is Power」及「No more lies」。

敢於表態的富商劉定成十分支持，馬上穿上經典「中箭」廣告黑色版出街，劉公子力撐「蘋果初心不變」，他還加一個黃色口罩趁衫，劉公子表示最喜歡這一款設計，並說：「我哋香港同路人經歷咗萬箭穿心，但頭頂個蘋果仍然絲毫唔會移位，正好寓意住我哋堅守崗位，不離不棄，勇於承擔，仲有係立場鮮明。」劉公子還自創口號「An apple a day, makes HongKongers a happy day」。

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阮民安（Tommy）今日也搶先穿了寫上英文「Truth is Power」的「撐蘋果Tee」，還貼相到社交網，他更在留言提到仍在還柙的黎智英：「黎先生未審先判，仲有幾耐先可以重獲自由，我哋無人知道。但我只知道《蘋果》所有手足，依然秉承初心，堅持求真。今年，係蘋果26周年。佢哋出咗一系列嘅記念Tee，現正預售。大家有興趣，可以支持一下。撐手足，撐蘋果，撐到底。」而王宗堯就穿上「Truth is Power」白色版，展示背後的創刊社論〈我們屬於香港〉，又在IG開post：「我們屬於香港，香港屬於我們。」陳意嵐亦有開post介紹三款T-shirt，呼籲朋友一齊着。

前年11月大三罷期間，在西灣河遭警員開槍擊中腹部，花名「熊仔餅」的21歲學生周柏均早前身體不適入院未能出庭，明天熊仔餅會到灣仔區域法院提堂，一直有關注事件的Tommy呼籲大家到場給熊仔餅打氣。

「撐蘋果Tee」共有三款設計，分別印有《蘋果》創刊廣告經典造型、「Truth is Power」及「No more lies」款式，現於「你的優惠」購物平台預售，預售價每件HK$100。

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