韓國男神宋仲基夥拍女星全汝彬、2PM成員澤演等人主演的tvN劇集《Vincenzo》，昨晚播出最新的第10集，宋仲基為查出巴別集團的幕後主腦，決定以身犯險上演槍擊戰，最終發現澤演是幕後主腦的真正身份，刺激收視再創新高達11.375%，首爾圈最高收視更達14.0%，至於香港劇迷可於Netflix追看最新劇情。

承接上集，與巴別集團打官司的受害人家屬「被自殺」，趕到現場的宋仲基及全汝彬既悲傷又憤怒，兩人更加下定要報復巴別集團的決心。宋仲基及全汝彬率先處理貪污的警察，從警察方面取得調查資料，發現受害人家屬被綁架的CCTV。雖然能證明受害人家屬是「被自殺」，但與巴別集團成為一夥的檢察廳，卻一直不批犯人的拘捕令。

黑手黨身份曝光

宋仲基之後將CCTV在網上公開，引巴別集團安排的殺手來殺他，繼而查出幕後主腦，同一時間真正的幕後主腦澤演亦得知宋仲基是黑手黨的身份，亦決心下殺機。殺手隨後去到宋仲基所在之處，上演緊張刺激的槍擊戰，全汝彬得知宋仲基以身犯險的消息後，立即趕到現場，並衝上前攬實對方，宋仲基告訴她已查出幕後主腦，並望向在她身後的澤演，向她暗示澤演的真正身份。

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