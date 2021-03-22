岑麗香上月初在社交平台宣佈再度陀B「小腰果」，現時懷孕7個半月的她今日去到葵涌拍攝補品廣告，她透露今胎再陀仔，預產期為5月，香香笑言可以讓小腰果穿着哥哥Jacob的舊衫，順道慳錢。香香笑言：「原本自己都有諗湊成一個好字，而家希望佢哋有女朋友之前，我係佢哋最錫嘅女人。」香香又指，等2個仔有女朋友之前，要盡享兒子們給自己的愛，之後再輪到老公錫。

香香坦言，陀第2胎比頭一胎辛苦，因為要兼顧大仔Jacob，她說：「陀今胎比第一胎辛苦，因為要湊一個陀一個，第一胎可以攰嘅時候休息，Jacob成日想玩。我會盡力，唔想忽略佢，雖然有第二個，都想佢有被錫感覺，朋友話佢點都會有呷醋感覺。」

香香預計今胎也會順產，她指因為自己怕開刀，而老公強強就要視乎醫院條例，再決定能否入產房，她說：「有人支持我都會開心啲，第一胎老公都有入產房拍片，但係冇剪臍帶，佢可以陪我已經好開心。」日前被發現飲凍飲的香香表示，有努力戒口，戒吃海鮮、生冷食物，她說：「只係突然想飲，畀自己間中輕鬆吓，朋友都經常提醒我。」

賴生仔影響記憶力

香香笑言最近記憶力確實有點衰退，之前將手錶反轉戴被網民發現便是一例子，她說：「個腦唔記得嘢，一孕儍3年，我暫時要儍6年先，記性好差，請大家體諒。」至於產後會否停工，香香表示，自己鍾意工作、湊仔，兩樣都是福氣，工作看情況而定，她指今天拍廣告開心不太辛苦。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！