靚媽倪晨曦（Elva）去年11月誕下愛子Virgil，已經4個月大的小Virgil樣子精靈可愛，尤其媽咪為BB剃了個光頭Look，肥嘟嘟像個小活佛，而產後正式復工的Elva，昨日趁假期相約朋友一家，兩個家庭都帶了BB去公園野餐，享受家庭樂。

Elva在社交平台分享野餐照，表示帶兩個小孩去野餐，開心就是這麼簡單，還說：「突然大風的週日卻不影響小朋友野餐的好心情。」Elva為BB安排了兩張小椅子，人仔細細都有專屬野餐椅，相當架勢，而小Virgil樣貌越大越似媽咪，笑容極有吸引力。而靚媽陳凱琳（Grace）似乎對BB的小椅子相當感興趣，留言：「Those little chairs 」，還加了個心心眼的emoji，Elva回覆指是BB野餐椅，還有湯洛雯留言：「Melt my heart 」，另外林奕匡等圈中朋友亦紛紛留言讚BB可愛。

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